Falta menos de un mes para las elecciones de medio término en Estados Unidos, a las que el Partido Demócrata acude con un panorama si no adverso al menos imprevisible. La alta inflación, la inmigración desbordada, el aumento de precios del combustible y los múltiples desaciertos en política internacional no le permiten al mandatario impulsar un bueno desempeño electoral a su partido. Al contrario, todo esto podría influir en el electorado y hacerle perder la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Es por ello que su administración estaría buscando contener el empeoramiento de estos problemas, incluso de formas muy cuestionadas que están quedando expuestas desde el exterior.

Por medio de una declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita reconoció que estaba en comunicación con Estados Unidos para tratar el tema relacionado con el recorte de 2 millones de barriles diarios por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+). A pesar de las objeciones de Washington, la medida se tomó y, como era de esperarse, el jefe de la Casa Blanca protestó, anunciando que habría «consecuencias» y que revisaría su relación con Riad.

Arabia Saudita respondió con un comunicado en el que no solo calificó las críticas como «no basadas en hechos reales», asegurando que la decisión obedeció al «consenso entre los miembros» y «consideraciones meramente económicas», sino que además dejó al descubierto las verdaderas intenciones del presidente estadounidense al haber pedido que la decisión se aplazara un mes. Ese lapso coincide con el de la campaña electoral para las elecciones de medio término que se celebrarán el 8 de noviembre.

“El gobierno del reino aclaró a través de su consulta continua con la administración estadounidense que todos los análisis económicos indican que posponer la decisión de la OPEP+ por un mes, según lo sugerido, habría tenido consecuencias económicas negativas”, se lee en el comunicado.

A statement from the Ministry of Foreign Affairs regarding the statements issued about the Kingdom following the OPEC+ decision. pic.twitter.com/Bo7JVPDzFo

— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) October 12, 2022