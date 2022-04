Joe Biden es el presidente más anciano de la historia de Estados Unidos y es por ello que su aparente senilidad se está convirtiendo en objeto de cuestionamientos incluso internacionalmente. En esta oportunidad, se volvió viral una burla por parte de un programa de televisión saudí, donde aparece una imitación de Kamala Harris guiando a un despistado Joe Biden en una parodia.

Y lo más preocupante es que el programa fue transmitido por una cadena de televisión que le pertenece al gobierno de Arabia Saudita, quien ha sido aliado, sobre todo económico (petrolero), de Estados Unidos, en una zona de tanta tensión como es el Medio Oriente. Esto contribuye a abonar la hipótesis que planteó en su momento The New York Post, en la que afirmaba que las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita están en un punto bajo.

«El reino y sus aliados en la región han rechazado las súplicas de Biden de impulsar la producción de petróleo a medida que los precios de la energía se han disparado tras la invasión rusa de Ucrania», recalcó el medio estadounidense.

De acuerdo con The New York Post, la sátira salió al aire en el programa “Studio 22”, que se transmitió en la cadena de televisión MBC. Allí retrata a Biden como un anciano olvidadizo que se queda dormido en el podio y necesita que Harris lo despierte.

El clip audiovisual comienza con un actor que interpreta a al presidente estadounidense señalando sin rumbo fijo a los reporteros mientras “Harris” está a su lado. Posteriormente, «Biden» sale del escenario, solo para que la intérprete de «Harris» lo traiga de regreso y lo guía al podio para que se dirija a los reporteros.

El actor que interpreta al presidente comienza a hablar sobre “la crisis en España” solo para que la vicepresidente lo corrija. Esto último sí pasó en la vida real. En vivo confundió a Iraq, Irán y finalmente Ucrania.

Los constantes tropiezos de Biden, tanto físicos como verbales, se han vuelto motivo de preocupación. Sobre todo ante la situación que se vive entre Rusia y Ucrania, crecen dudas si el mandatario tiene la capacidad de enfrentar una crisis así.

En medio del bombardeo, Biden confundió a la primera dama con la vicepresidente, hizo referencia al esposo de la vicepresidente como si se tratase de él mismo. Durante el mismo evento, titubeó al recordar el nombre de su delegado ante la ONU.

President Biden mistakenly referred to 'the first lady's husband' contracting COVID before correcting himself to say it was Vice President Kamala Harris's husband, Doug Emhoff, who had tested positive pic.twitter.com/XvyoyzS6xb

— Reuters (@Reuters) March 16, 2022