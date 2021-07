Con 78 años Joe Biden es el presidente más anciano en ocupar la Casa Blanca en la historia y según Ronny Jackson, el médico que cuidó de sus últimos dos predecesores, Barack Obama y Donald Trump, el demócrata no terminará su mandato debido a la falta de aptitud para el puesto.

Durante una aparición en Fox News el jueves, Jackson le dijo al presentador Sean Hannity, al día siguiente que Biden tropezara repetidamente en su discurso y pareciera confundido, mientras respondía preguntas durante un cabildo abierto de CNN organizado en Cincinnati, Ohio.

Jackson mencionó cómo en varias ocasiones Biden ha tenido dificultades para hablar con coherencia. Como consecuencia, advierte que podría ser obligado a dejar el cargo cuando el Gabinete invoque la Enmienda 25 o en su defecto también podría renunciar.

«Creo que él (Biden) va, o va a renunciar, lo van a convencer de que renuncie a su cargo en algún momento en el futuro cercano por problemas médicos, o van a tener que usar el 25th Enmienda para deshacerse de este hombre ahora mismo (…) Si los miembros del gabinete de Biden no están considerando la posibilidad de invocar la Enmienda 25, entonces ‘este es un problema de seguridad nacional en este momento. Realmente lo es», dijo Jackson.

De acuerdo con Daily Mail, Jackson es además legislador de la Cámara de Representantes. Desde allí ha formado una comitiva junto a otros 14 representantes legislativos para exigir una prueba cognitiva que demuestre la capacidad del mandatario, explica el diario.

«He estado diciendo que solo va a empeorar, y ¿adivinen qué? Estamos viendo que eso suceda ante nuestros ojos en este momento. ¿Dónde están las personas de nuestra medicina académica que pedían que el presidente Trump se hiciera una prueba cognitiva? ¿Dónde está esta gente? Algo grave está pasando con este hombre (Biden) en este momento», indicó.

Something's SERIOUSLY wrong with Biden – and it's only going to get WORSE! It's past the point of embarrassment. He's lost. He's confused. He can barely put a coherent sentence together. He MUST have a cognitive exam and release the results! pic.twitter.com/Pk5Pq2V5Um

— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) July 23, 2021