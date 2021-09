La posibilidad de activar un juicio político que pueda eventualmente desembocar en la destitución del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya está sobre la mesa. Recientemente, cuatro republicanos conservadores de la Cámara de Representantes presentaron artículos de acusación contra el mandatario que se enfocan en su fracaso y el del Comando Conjunto en Afganistán.

El representante Bob Gibbs, republicano por Ohio, presentó los artículos del juicio político, citando tres cargos: la fallida retirada de Biden de Afganistán, la crisis de la frontera sur y su intento de extender una moratoria federal sobre los desalojos.

“Me tomo esto en serio. No creo que sea fortuito. No estoy tratando de llamar la atención de los medios por mí mismo. Ha hecho mucho daño a este país en menos de nueve meses, lo cual es realmente aterrador», dijo Gibbs al Washington Examiner.

Los artículos fueron presentados con el patrocinio de otros tres legisladores: los representantes republicanos Andy Biggs, de Arizona; así como Brian Babin y Randy Weber, de Texas.

No es nuevo que congresistas republicanos presenten artículos de juicio político contra Biden. Sin embargo, sí es la primera vez que lo hacen entre varios. Anteriormente, la representante Marjorie Taylor-Greene, de Georgia; había presentado artículos para impulsar un juicio político. No obstante, no contó con el respaldo del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano de California. Aunque prometió un «día de ajuste de cuentas», no respaldó la iniciativa de su colega para enjuiciar a Biden.

La capacidad de gobernar de Joe Biden ha sido puesta en duda desde el primer día, por parte de la oposición, más considerando su salud mental. Ronny Jackson, quien fue médico de la Casa Blanca bajo Barack Obama y Donald Trump, ha encabezado la iniciativa, debido a que además es miembro de la Cámara de Representantes.

Jackson ha formado una comitiva junto a otros 14 representantes de la Cámara baja, para exigir una prueba cognitiva que demuestre la capacidad del mandatario.

«He estado diciendo que solo va a empeorar, y ¿adivinen qué? Estamos viendo que eso suceda ante nuestros ojos en este momento. ¿Dónde están las personas de nuestra medicina académica que pedían que el presidente Trump se hiciera una prueba cognitiva? ¿Dónde está esta gente? Algo grave está pasando con este hombre (Biden) en este momento», indicó.

Something's SERIOUSLY wrong with Biden – and it's only going to get WORSE! It's past the point of embarrassment. He's lost. He's confused. He can barely put a coherent sentence together. He MUST have a cognitive exam and release the results! pic.twitter.com/Pk5Pq2V5Um — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) July 23, 2021

Sin embargo, como ambas cámaras del Congreso están en manos demócratas, las posibilidades de que se produzca un juicio político o una condena son escasas.

«Obviamente, no va a ir a ninguna parte con la presidente [Nancy] Pelosi», dijo Gibbs al examinador. Pero «muestra que hay algunos republicanos que piensan que este presidente necesita ser acusado, necesita ser destituido de una forma u otra».

«En algún momento, se les hará responsables de sus acciones, y esto es como ponerlos en aviso», agregó.

Desde redes sociales sentenció: «Está claro que el presidente no está a la altura del trabajo, que toda su administración está dispuesta a burlarse de la Constitución. Aunque la casa de Pelosi no hará responsable al presidente, corresponde a los republicanos de la Cámara denunciar sus flagrantes violaciones de su juramento al cargo».