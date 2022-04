La guerra entre Rusia y Ucrania está desplazando a ambos del podio como exportadores de trigo. La India ya adelanta negociaciones para escalar a los primeros lugares. El gobierno de Nueva Delhi comenzó diálogos con Egipto, mientras el Líbano ya está haciendo sus cotizaciones. Dada la cercanía geográfica, el Medio Oriente se destaca como su principal mercado.

“Si bien la demanda de trigo indio ha aumentado en las últimas semanas, el ministro de Comercio e Industria [indio], Piyush Goyal, también ha iniciado un diálogo con algunos posibles importadores. El martes [29 de marzo], planteó el tema al ministro de Planificación y Desarrollo Económico de Egipto, Hala El-Said, en Dubái”, reveló The India Times.

Nueva Delhi y El Cairo ya están dialogando sobre las formas en las cuales la India puede aumentar su exportación de trigo a Egipto, que tradicionalmente ha dependido en gran medida de las importaciones de trigo de las naciones hoy en guerra: Rusia y Ucrania.

Adicionalmente, el Líbano podría importar hasta 50.000 toneladas de trigo de la India. Cabe señalar que la India forma parte del BRICS, una alianza económica compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cinco de los países con economías emergentes más grandes y de mayor población en el mundo.

War, wheat and eggs give India a recipe for export victory

“As the second-largest producer of wheat, India has about 14% of the world’s wheat production, says the government.” https://t.co/ROEPTGL6dU pic.twitter.com/4EX2LzoEuc

— Rajeev Mantri (@RMantri) March 24, 2022