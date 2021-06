La economía brasileña ha demostrado ser tan robusta al punto de lograr revertir el estancamiento causado por la pandemia del coronavirus, superando incluso los índices prepandémicos.

«Los resultados positivos del PIB se situaron muy por encima de las proyecciones oficiales. Crecimos 1,2 % solo en el primer trimestre. Significa una fuerte recuperación económica este año. La rápida recuperación proviene de la decisión del Gobierno de mantener los signos vitales de la economía durante la crisis», explicó el ministro de Economía, Paulo Guedes, en su cuenta de Twitter.

Os resultados positivos do PIB vieram muito acima das projeções oficiais. Crescemos 1,2% apenas no primeiro trimestre. Sinalizando uma recuperação forte da economia esse ano. A rápida retomada provém da decisão do governo em manter os sinais vitais da economia durante a crise.

