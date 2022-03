La Tercera Guerra Mundial sería inminente con Donald Trump en el poder, fue la amenaza continua por años por parte de los medios masivos y sus enemigos políticos. Sin embargo, la realidad fue al revés. Trump fue el primer presidente de Estados Unidos en alrededor de medio siglo que no empezó una guerra. Apenas salió de la Casa Blanca se debilitó la institución militar de la nación norteamericana y se vieron fortalecidos sus enemigos. Ahora Rusia invade a Ucrania y no hay fuerza militar que lo detenga.

“Esto podría conducir a la Tercera Guerra Mundial. Veo lo que está pasando. Si creen que Putin va a parar, va a empeorar cada vez más. No lo va a aceptar, y no tenemos a nadie para hablar con él. Teníamos a alguien que podía hablar con él, yo”, dijo Trump a la multitud en Florence, Carolina del Sur, el sábado por la noche.

De la misma forma, el presidente 45 de Estados Unidos explicó que “Rusia no habría anexado ni una pulgada del territorio de Ucrania si yo estuviera en la Casa Blanca. Soy el único presidente del siglo XXI que Rusia no invadió ningún otro país ni nadie más. Teníamos paz a través de la fuerza porque el mundo estaba en calma porque Estados Unidos era fuerte”.

'Nobody was ever tougher on Russia than me': Trump says he'd be speaking to Putin to avoid WWIII https://t.co/CiTVTxgMq4 pic.twitter.com/mRBb7m6Osw

— New York Post (@nypost) March 13, 2022