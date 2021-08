Tomó menos de una semana para que los integrantes del Talibán cayeran en contradicciones sobre la manera cómo controlarán Afganistán. En su primera rueda de prensa mencionaron una «amnistía» para quienes trabajaron para países extranjeros, aseguraron que no habría ninguna venganza. Descartaron persecuciones y decían que iban a permitir que las mujeres «trabajen y estudien». Probablemente todo se esfumará, según se pudo apreciar en las declaraciones recientes de un miembro de alto rango del grupo.

De una vez descartó que el país vaya a funcionar bajo un sistema democrático. Para los talibanes, esa forma de gobierno no existe. «No habrá ningún sistema democrático porque no tiene ninguna base en nuestro país», aseveró Waheedullah Hashimi, quien forma parte de las decisiones del grupo terrorista.

Con estas palabras, ofrecidas a Reuters, acaba con cualquier ápice de democracia establecida en la Constitución de 2004 con elecciones presidenciales y parlamentarias cada cinco años. Además, durante los últimos 20 años aumentó el número de representantes femeninas en la Asamblea, lo que llevó a Afganistán a ubicarse en el puesto 41 de 145 países con mayor representación femenina.

Sin embargo, al igual que la rapidez con la que tomaron el país, también podrían hacer desaparecer la estructura gubernamental. Lo que probablemente harán, según el portavoz, es crear un Consejo de Gobierno, y por encima del jefe de esa instancia estará Haibatullah Akhundzada, designado comandante supremo de los talibanes el 25 de mayo de 2016. Años antes, en la década de los 90, fungió como jefe de los Tribunales de la Sharía. Con este expediente, cualquiera podría hacerse una idea de la rigidez del nuevo régimen. «Tal vez su adjunto desempeñe el papel de ‘presidente'», agregó Hashimi.

