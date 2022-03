Como precaución, muchos usuarios tapan la cámara de su computadora cuando está en desuso para evitar una invasión de su privacidad. Pero ya no sería suficiente. Por medio de un radar, la división de productos y tecnología avanzada de Google, más conocida como ATAP, está explorando (desde el año pasado) cómo las computadoras pueden comprender nuestras necesidades o intenciones y luego reaccionar ante nosotros de manera apropiada.

Por ejemplo, cuando detecta que uno se levanta, Netflix pondría pausa en las películas y se reanuda cuando la persona vuelve a sentarse.

“Creemos que a medida que la tecnología se vuelve más presente en nuestra vida, es justo comenzar a pedirle a la tecnología que use más algunas de nuestras señales”, dice Leonardo Giusti, jefe de diseño de ATAP.

Según Giusti, gran parte de la investigación se basa en la proxémica, el estudio de cómo las personas usan el espacio a su alrededor para mediar en las interacciones sociales, que aumenta acorde la cercanía con la persona, expresando así mayor compromiso e intimidad.

El equipo de ATAP utilizó esta y otras claves sociales para desarrollar el proyecto Sensor Fusion para que las personas y los dispositivos tengan sus propios conceptos de espacio personal.

Para aplicarlo, recientemente se incorporaron sensores de radar dentro de la pantalla inteligente Nest Hub de segunda generación para detectar los patrones de movimiento y respiración de la persona que duerme a su lado. Luego, el dispositivo pudo rastrear el sueño de la persona sin necesidad de que se colocara un reloj inteligente.

ATAP usaría los datos del sensor para permitir que las computadoras reconozcan nuestros movimientos cotidianos y tomen nuevos tipos de decisiones.

Traducción: Google desarrolla nueva tecnología para espiarte mejor.

