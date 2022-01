Al ser los camioneros quienes abastecen a las naciones de productos básicos, están en capacidad de paralizar un país. Por lo cual su rol en la lucha por la libertad se ha vuelto visible. Un efecto dominó está surgiendo desde Canadá, atravesando el Atlántico hasta llegar a los Países Bajos, donde los camioneros formaron un convoy para protestar contra las medidas de confinamiento de su gobierno. Es un clamor que se empieza a propagar por el mundo.

Un convoy de camiones, tractores y automóviles se formó en Leeuwarden este domingo para protestar contra las medidas de cierre en los Países Bajos.

Por medio del canal de Telegram Convoy Nederland Nieuws convocaron a un «recorrido por la provincia», donde «todo y todos sobre ruedas» son bienvenidos. La protesta comenzó en Leeuwarden, en la provincia de Frisia.

El convoy holandés se inspira en la masiva protesta bautizada como “Convoy de la libertad” que se realizó en Canadá, donde alrededor de 1,5 millones de personas llegaron a la capital de la nación, Ottawa, para protestar contra la obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus para poder ingresar a su propio país, así lo reportó De Telegraaf.

Los manifestantes en Canadá llegaron hasta el domicilio del primer ministro, Justin Trudeau, pero este se ocultó en un lugar secreto junto a su familia, alegando razones de seguridad.

Según un informe de Hart von Nederland, decenas de vehículos se unieron a un convoy el domingo por la mañana de una manera que recuerda lo ocurrido del otro lado del Atlántico. Los participantes exigieron el fin de las restricciones contra el COVID-19, que llevan dos años afectando la actividad económica mundial y restringiendo las libertades de las personas.

“Voy a andar en bicicleta todo el tiempo que pueda, porque estoy cansado de todas las medidas”, dijo un manifestante. “¡Libertad, de eso se trata, de libertad!”

“Estamos en contra de las medidas del gabinete actual y es por eso que pronto realizaremos un desfile por Frisia”, dijo otra mujer. “Sentarse en casa en el sofá no tiene sentido y por eso es bueno que ahora lo sepamos todos de una vez; ya es suficiente.»

Contrario a las declaraciones del primer ministro de Canadá, las protestas no están conformadas por una «pequeña minoría marginal», pues han logrado convocar a cada vez más personas, incluso en otros países.

Trudeau sentenció que los manifestantes tenían «puntos de vista inaceptables» por cuestionar el autoritarismo que se ha instalado por medio de las restricciones.

Del otro lado de la frontera, el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió a los camioneros y dijo que estaban haciendo más para defender la “libertad estadounidense” que los líderes electos en los Estados Unidos.

“Los camioneros canadienses se resisten con valentía a estos mandatos anárquicos, están haciendo más para defender la libertad estadounidense que nuestros propios líderes. Queremos que esos grandes camioneros canadienses sepan que estamos con ellos en todo momento”, dijo Trump en el marco de su gira «Save America».

Además, instó a los gobiernos del mundo a poner fin a las restricciones. Son cada vez más los levantamientos civiles que se registran en distintos lugares. Si bien la manifestación en Países Bajos aún es pequeña, están coordinando un convoy que se extendería al ámbito europeo.

#Netherlands 🇳🇱 Truckers joined by motorists form a convoy in the province of Friesland in the north of the Netherlands against restrictions and the health pass. #TruckersForFreedom2022 #TruckersForFreedomEurope #europeanfreedomconvoy @EuropeConvoy pic.twitter.com/FEsd0y1uK8

A través de Telegram ya se están organizando desde distintos países para llegar hasta Bruselas en camiones. Cuentan con el respaldo de camioneros de Francia, Finlandia, República Checa, Bélgica y Países Bajos para presentarse como un bloque europeo unido. De esta manera se sumaría otra gran manifestación a la iniciativa que surgió en Canadá y ha tenido eco en Estados Unidos y Australia.

TOOT Toot – Way to GO Truckers >

Confirming the FREEDOM Convoy happening in Europe.

Wheels are rolling and will converge on BRUSSELS.

Dates and more details will follow.

So far > Truckers from Italy, France and the Netherlands are on their way. pic.twitter.com/CevFRasOIF

