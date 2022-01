Frente a una multitud en Texas, el presidente 45 de EE.UU., Donald Trump, respaldó públicamente a los camioneros de Canadá y exclamó que estaban haciendo más para defender la libertad que algunos de los funcionarios electos de Estados Unidos.

“Los camioneros canadienses, han estado leyendo sobre esto, que resisten con valentía estos mandatos están haciendo más para defender la libertad estadounidense que nuestros propios líderes”, dijo Trump.

Trump elogió a los participantes del convoy por «hacer más para defender la libertad estadounidense que nuestros propios líderes por mucho».

«Queremos que esos grandes camioneros canadienses sepan que estamos con ellos todo el tiempo», agregó.

También el hijo de Trump, Donald Trump Jr, respaldó el convoy. «Necesitamos ver más de esto aquí en los EE. UU.», dijo por medio de un vivo en Facebook.

Otras personas destacadas que han brindado su apoyo a la protesta a nivel internacional incluyen al CEO de Tesla, Elon Musk, el podcaster Joe Rogan, el comediante Russell Brand y peleadores de la UFC, entre otros.

Trump también pidió a los gobiernos que superen los mandatos de salud de la era de la pandemia. Si bien Trump no ha sido detractor de la vacuna en sí, él mismo está vacunado, sí se opone a la obligatoriedad y al rechazo del uso de tratamientos alternativos, como los que le curaron a él y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Trump también criticó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por los mandatos de vacunas de su administración que afectan a los contratistas federales, las grandes empresas, los trabajadores de la salud y el ejército.

