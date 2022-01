Con el cierre de la semana pasada llegó la confirmación del principio de acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Alberto Fernández. Bajó el dólar, subieron los bonos, cayó el riesgo país y el oficialismo parecía adjudicarse un triunfo. Incluso, los más optimistas dijeron que podría llegar a abrir las esperanzas para la reelección del mandatario.

Solamente los diputados de izquierda y los liberales manifestaron su oposición en contra lo que trascendió del acuerdo. Juntos por el Cambio dijo que era un paso en la buena dirección y hasta Ricardo López Murphy aseguró que no había intención de poner “palos en la rueda”. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner no dijo ni una sola palabra. Su silencio se sumó a las críticas de los referentes más duros de su espacio, que cuestionaron duramente lo que el albertismo aseguró que fue un logro político.

La última que había hablado antes del acuerdo fue Fernanda Vallejos. La exlegisladora ultra K, que insultó abiertamente al presidente en unos audios de WhatsApp que terminaron haciéndose públicos, aseguró que el FMI no era más que el instrumento de sometimiento de Estados Unidos para con los argentinos. Tras el anuncio de Alberto Fernández y Martín Guzmán, Vallejos no volvió a abrir la boca. Otros, en cambio, sí lo hicieron.

Para el titular del Banco Nación, Claudio Lozano, el acuerdo del Gobierno con el FMI fue “lamentable”. “Implica legitimar el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado”, resaltó el economista.

Para Lozano, Alberto Fernández y Martín Guzmán “han desistido de denunciar ante los Foros Políticos y judiciales a nivel mundial las múltiples irregularidades” de la que el Fondo fue partícipe. Ante la pregunta obligada si pensaba renunciar a su cargo, el funcionario dijo que “no”.

Por supuesto que no pensó en renunciar porque al kirchnerismo lo único que le importa es aferrarse al Estado. No están dispuestos a intentarlo en el sector privado que sistemáticamente destruyen. No saben trabajar, porque nunca lo han hecho. https://t.co/GGCGAbGoOQ — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) January 31, 2022

La que fue aún más dura, y apuntó directamente contra el presidente y su equipo fue Alicia Castro. Para la exembajadora en Venezuela, el acuerdo “pulveriza la base electoral del Frente de Todos”. Para que no queden dudas la dirección en la que iban sus dardos, la dirigente kirchnerista prochavista aseguró: “Solamente alguien muy fantasioso puede pensar que después de esto el presidente va a ser reelecto. Lo vivimos como un duelo, con una gran preocupación”.

Por ahora CFK no ha emitido una sola palabra. No obstante, por acción u omisión tendrá que expedirse. El acuerdo tendrá que ser aprobado por el Congreso, donde, dentro del oficialismo, están sus soldados. Lo enrarecido del ambiente preocupa y mucho en Casa Rosada. ¿Y si Cristina patea el tablero? No sería la primera vez.