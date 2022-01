Guerra híbrida, en términos militares, consiste en un conflicto asimétrico donde la desinformación juega un factor clave. Además, se sirve de la inestabilidad interna para emplear cualquier clase de artimañas en la luz, además de la fuerza convencional, combinado con ‘fake news’, para influir en la población. Así han denunciado las autoridades ucranianas respecto a la incursión de Rusia en su territorio.

Ucrania acusó al Kremlin de lanzar ataques cibernéticos. El Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informática de Ucrania denunció que hay pruebas de una «huella rusa» oculta tras el ciberataque, con un intento de «responsabilizar a Polonia».

El cuerpo diplomático de Estados Unidos así lo ha confirmado mediante un comunicado en el que esgrime lo siguiente: «Las entidades militares y de inteligencia rusas participan en estas actividades en todo el ecosistema de desinformación y propaganda de Rusia, con el fin de ejecutar operaciones maliciosas en redes sociales, el uso de medios digitales expresa o tácitamente aliados, la introducción de desinformación en la programación en medios de radio y televisión, la organización de conferencias destinadas a influir en los asistentes para que crean equivocadamente que Ucrania, y no Rusia, es la culpable de la escalada de las tensiones en la región».

Por su parte el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, exclamó que: «Rusia ha utilizado tácticas híbridas, incluida la desinformación y campañas de control digital, para desestabilizar Ucrania». Sus declaraciones surgen luego que hackers dejaron un mensaje en la página web del Ministerio de Exteriores de Ucrania en ruso, ucraniano y polaco que decía: «¡Ucranianos! Vuestros datos personales fueron colgados en la red. La información sobre vosotros se ha hecho pública».

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos, debido a este ataque se dio recientemente, ha sancionado a cuatro ucranianos, acusados de conspirar con Rusia para legitimar su invasión a Ucrania.

Entre los señalados están Taras Kozak y Oleh Voloshyn, quienes se desempeñan como legisladores en el país. Asimismo, el otro par lo componen los exfuncionarios, Volodimir Oliynyk y Vladimir Sivkovich. Estas personas fueron sancionadas por crear inestabilidad en Ucrania y estar apoyando al Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB), lo que en tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el Comité para la Seguridad del Estado, que también se conoce como la KGB.

En vista que el legislador Kozak es dueño de varios medios de comunicación, se le acusa de usarlos para denigrar a integrantes del círculo íntimo del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, así como de propagar y amplificar mentiras que servirían para justificar una invasión rusa.

Ante la presencia militar rusa, la Embajada de EE.UU. confirmó la llegada de más de 90 toneladas de armamento enviado por Estados Unidos a la capital de Ucrania. Esta sería la primera remesa de la ayuda a Ucrania autorizada por Joe Biden.

Si bien no se ha detallado de qué consiste, las redes sociales de la embajada informan que es «ayuda de carácter letal, con munición incluida, para los defensores del frente de Ucrania». «Esto demuestra el firme compromiso de EE.UU. con el derecho soberano de Ucrania a la defensa propia», agregó la embajada.

Además, Biden podría desplegar hasta 50.000 soldados estadounidenses, así como aviones y buques de guerra en Europa del Este para contrarrestar una acumulación militar rusa que ha generado temores de que Vladimir Putin esté a punto de invadir Ucrania.

De acuerdo con The New York Times, los soldados no avanzarían sobre Rusia ni Ucrania, sino que el plan contemplaría el envío inicial de entre 1.000 y 5.000 soldados a países de la OTAN como Lituania, Estonia y Letonia, que limitan con territorio ruso.

BREAKING: Biden considering sending thousands of U.S. troops, warships and aircraft to the Baltics and Eastern Europe amid rising tensions in Russia/Ukraine conflict – NYT

— Breaking911 (@Breaking911) January 24, 2022