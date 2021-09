El Ministerio de Defensa de Lituania instó a sus ciudadanos a evitar comprar teléfonos móviles chinos y deshacerse de los que ya tienen. Esto debido a que un informe del gobierno reveló que los dispositivos de la empresa Xiaomi contienen «capacidades de sensor» incorporadas.

De acuerdo con la investigación, los smartphones vendidos en Europa por el gigante chino pueden detectar y censurar ciertos términos, tales como «Tíbet libre», «viva la independencia de Taiwán» o «movimiento democrático», aseguró el organismo de ciberseguridad de Lituania.

Frente a esto, el gobierno llamó a tomar las debidas precauciones. «Nuestra recomendación es no comprar nuevos teléfonos chinos y deshacerse de los ya comprados lo más rápido posible», afirmó a la prensa el viceministro de Defensa, Margiris Abukevicius.

Por otra parte, la entidad analizó diversos modelos de la compañía asiática para comprobar su seguridad. De esta forma, descubrió que la capacidad del software del móvil Mi 10T 5G de Xiaomi se había desactivado en la Unión Europea. Sin embargo, podría activarse de forma remota en cualquier momento.

Asimismo, la cartera de Defensa estudió el funcionamiento del Huawei P40 5G y el OnePlus 8T 5G. Respecto al primero, halló que este presentaba un posible riesgo de seguridad, debido a que su función de descubrimiento de aplicaciones, AppGallery, podría conducir a instalaciones de apps peligrosas. En cuanto al dispositivo OnePlus, los expertos no encontraron problemas.

La polémica Xiaomi

No es la primera vez que la empresa china Xiaomi se ve envuelta en cuestionamientos de este tipo. El año pasado fue acusada de monitorear los datos de navegación privados y el uso de aplicaciones de sus usuarios. Esta infracción le significó tener que modificar el navegador Mi Browser para no capturar información en modo incógnito automáticamente. Sobre estas nuevas acusaciones la compañía no se ha pronunciado hasta el momento.

Interferencias como estas son comunes en China, país en el que el régimen comunista ejerce un fuerte control sobre la vida privada de los ciudadanos. Por ejemplo, el Partido Comunista de China (PCCh) utiliza un sistema de puntuación para premiar y castigar a los habitantes según su obediencia al régimen. Del mismo modo, controla férreamente el uso de Internet y redes sociales.

En el caso de Lituania, los hallazgos se dan en medio de una creciente tensión diplomática entre el país báltico y China. Recientemente Taiwán anunció que abriría una embajada en Lituania, despertando la irritación de Pekín. Es por esto que el gigante asiático respondió exigiendo la retirada del embajador lituano en Pekín. Asimismo afirmó que retiraría a su representante en Vilna, capital de Lituania.