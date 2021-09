El General Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, estuvo en contacto con China, por medio de llamadas secretas, entre octubre de 2020 y enero de este año. En las últimas conversaciones que sostuvo habría advertido al gigante asiático sobre el proceder del entonces presidente Donald Trump luego de los hechos acaecidos en el Capitolio. Esto era su modo mantener alerta a dicha nación en caso de que el mandatario estadounidense «iniciara una guerra» contra el régimen comunista.

Estas son parte de las afirmaciones que se encuentras en el libro de Bob Woodward «Peligro», Peril en inglés y que compartió The Washignton Post. En el texto que saldrá publicado la próxima semana se indica que Milley llamó a su homólogo chino, el general Li Zuocheng, del Ejército Popular de Liberación, después de la toma del Capitolio por parte de los simpatizantes de Trump que intentaron evitar la proclamación de Joe Biden.

Los sucesos del 6 de enero le preocuparon a Milley, relata el libro. Por lo tanto, se especifica también que ante este panorama, dos días después el militar abordó en su encuentro telefónico con el general Li estas preocupaciones. El objetivo era «calmar los temores chinos» y para ello Milley explicó en Estados Unidos “estamos 100 % firmes. Todo está bien. Pero la democracia a veces puede ser descuidada».

Posteriormente, según el libro, «convocó una reunión secreta en su oficina del Pentágono para revisar el proceso de acción militar, incluido el lanzamiento de armas nucleares». […] Milley les indicó que no recibieran órdenes de nadie a menos que él estuviera involucrado».

“No importa lo que le digan, usted hace el procedimiento. Tú haces el proceso. Y yo soy parte de ese procedimiento «, ordenó Milley, según el libro.

De acuerdo con los autores, los dato y afirmaciones de este calibre que se expusieron en el texto se basa en entrevistas con más de 200 personas, realizadas con la condición de que no se mencionen como fuentes. En tal sentido, se extraen citas o conclusiones exactas de participantes en los eventos descritos, un colega con conocimiento directo o documentos relevantes.

Las reacciones tras conocerse este caso no se hicieron esperar. En caso de ser cierto, el expresidente Donald Trump señaló que Milley cometió traición. Si se mira de una manera más acuciosa, todo mandatario también es jefe del Comando Junto de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, Milley con estas acciones, dio pie a una alteración de mando y desautorización a Trump en sus últimos días como jefe de Estado.

«Quien, debido a su lealtad a los Estados Unidos, libere la guerra contra ellos o se adhiera a sus enemigos, brindándoles ayuda y consuelo dentro de los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, es culpable de traición y sufrirá la muerte, o será encarcelado no menos de cinco años y multado bajo este título pero no menos de $ 10,000; y será incapaz de ocupar ningún cargo en los Estados Unidos», establece el tipo penal por traición a la patria, sedición y traición.

Trump acusa que toda esta información está circulando para quitarle protagonismo al hecho que el rol de Milley en Afganistán ha sido un fracaso. Aparte de ello, el republicano recalcó en una entrevista al canal conservador Newsmax que fue el primer presidente de Estados en cerca de medio siglo que no inició una guerra. Al contrario, hizo la paz entre enemigos históricos en el Medio Oriente y fue el primer mandatario que viajó a Corea del Norte.

Sin embargo, en un audio del General Milley este habría justificado el romper la cadena de mando diciendo a su personal: «Nunca se sabe cuál es el detonante de un presidente».

Tras la filtración de la supuesta traición, el senador Rand Paul declaró enfáticamente: «No me importa lo que piense del presidente Trump, el presidente de la JCOS que trabaja para subvertir la cadena de mando militar y coludir con China es exactamente lo que no aceptamos de los líderes militares de nuestro país. Debería ser juzgado por un consejo de guerra si es cierto».

Couple that with his inept handling of the withdrawal from Afghanistan, and it is clear General Milley is no longer fit to serve as Chairman of the Joint Chiefs of Staff and should be removed immediately.

— Senator Rand Paul (@RandPaul) September 15, 2021