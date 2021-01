Washington, 6 ene (EFE).- Una persona murió por herida de bala en los disturbios ocurridos en el Congreso de Estados Unidos este miércoles. Se trata de una mujer que se encontraba en estado crítico tras haber sido herida en el pecho.

Imágenes de MSNBC habían mostrado a la mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia después de que en el Congreso se escucharan gritos de «se han producido disparos». No está claro quién fue el responsable de los disparos. El corresponsal de Político en el Congreso, Kyle Cheney, confirmó la muerte de la mujer.

CONFIRMED: The woman who was shot inside the U.S. Capitol has died, per DC Police

Decenas de personas irrumpieron en el pleno de la Cámara baja estadounidense, que había sido evacuada, y protagonizaron un enfrentamiento con los agentes de seguridad del Capitolio, que desenfundaron sus armas.

Los manifestantes rompieron ventanas y abrieron puertas a la fuerza hasta superar a la Policía del Capitolio, que asegura las instalaciones del Legislativo.

Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos en la escalinata del edificio, pero decenas de personas consiguieron entrar a los salones de plenos de la Cámara de Representantes y del Senado mientras los legisladores eran evacuados de emergencia, así como el vicepresidente Mike Pence.

Pence debía presidir este miércoles la sesión en el Congreso de Estados Unidos para la certificación de los resultados del Colegio Electoral. El presidente Donald Trump pedía desafiar la elección por considerar que se cometió fraude en 6 estados. Debido al caos generado se declaró un receso en la sesión para la certificación.

Al tiempo que se producía el asalto, Trump tuiteó: «Pido a todos los que están en el Capitolio que se mantengan pacíficos ¡Sin violencia! Somos el partido de la ley y el orden. Respeten la ley y a nuestros hombres y mujeres de azul (policía)».

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

Tras alrededor de una hora de caos, centenares de manifestantes que se habían concentrado alrededor del vetusto edificio de mármol del Capitolio comenzaron a abandonar lentamente la zona de origen de las tensiones.

La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, decretó un toque de queda en todo el Distrito de Columbia desde las 6:00 de la tarde de este miércoles hasta las 6:00 de la mañana del jueves.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC

Para preservar el orden en los alrededores del Capitolio, el presidente Trump envió varias unidades de reservistas de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad federales, según anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.

We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful.

— Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021