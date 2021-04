De las muertes ocurridas el pasado 6 de enero durante el ataque al Capitolio, solo una calificó como asesinato. Así lo anunció oficialmente la Oficina del Médico Forense Jefe del Distrito de Columbia.

El informe revela las causas de muerte de cuatro de las personas: Roseanne Boyland, de 34 años, murió por intoxicación con anfetaminas; Kevin Greeson, de 55 años, murió de ataque al corazón, al igual que Benjamin Phillips de 50 años; Ashli ​​Babbit, de 35 años, fue la única que murió por asesinato, tras recibir un disparo en la parte anterior del hombro izquierdo. La causa de la quinta muerte, el oficial Brian Sicknick, está pendiente por determinar.

Lo que ocurrió en enero durante la certificación de Biden se convirtió en todo un suceso. Esto sirvió como instrumento político en torno a las supuestas responsabilidades y la búsqueda de culpables. Los demócratas en el Congreso, como las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Cori Bush, señalaron a varios congresistas republicanos sugiriendo su influencia en los hechos. Entre sus peticiones estaba investigarlos y expulsarlos por buscar la «insurrección supremacista blanca».

Sin embargo, el resultado del informe forense descarta que el total de muertos en el ataque al Capitolio hayan ocurrido por homicidio. El panorama había sido adelantado por el jefe de la Policía de Washington DC, Robert Contee. Este afirmaba que Greeson y Boyland perdieron la vida por «emergencias médicas».

