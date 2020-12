Miles de seguidores del presidente estadounidense, Donald Trump, se congregaron este sábado en las calles de Washington para denunciar «fraude» en las elecciones de noviembre. La premisa que marcó el evento fue «Detengamos el robo».

La concentración de los llamados «trumpistas» surge un día después de que la Corte Suprema emitiera una decisión en contra del estado de Texas que demandó a otros cuatro estados, para impugnar resultados electorales.

Los manifestantes se organizaron en torno a varias marchas en el centro de la capital de Estados Unidos. Uno de los actos está convocado en la céntrica Freedom Plaza y el otro en el National Mall, el parque de los monumentos nacionales. Este último será una “concentración de oración” de varias horas con sermones y oradores que “rezarán para que caigan los muros de corrupción y fraude electoral”, explica Nuevo Día.

Trump sobrevoló la marcha desde el helicóptero presidencial en camino hacia el tradicional partido anual de fútbol americano entre la armada y el ejército de Tierra en la escuela militar de West Point (Nueva York), reseñó EFE.

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020