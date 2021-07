La agenda que Netflix muestra actualmente, cuya parrilla de programación ha sido tachada como abiertamente de izquierda, ha terminado por espantar alrededor de 430.000 suscriptores de su plataforma de streaming en el segundo trimestre de 2021, tan solo entre Estados Unidos y Canadá.

Un éxodo de suscriptores que, entre otros factores, habría aumentado a causa de su contenido ideológico que toma cada vez mayor número de espacios. Una muestra de ello sería la participación del expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle en el desarrollo de producciones para esta compañía.

Y es que los antiguos inquilinos de la Casa Blanca apuntan a los niños y cómo piensan sobre el gobierno y el compromiso cívico. Para ello, están creando una serie animada de Netflix con actuaciones musicales de artistas como Adam Lambert, Lin-Manuel Miranda y Janelle Monáe.

La pareja anunció que está convirtiendo la novela Exit West, obra que trata sobre migración y refugiados, en una película para Netflix. Esto formaría parte de su trato general con el transmisor, según reseña Breitbart.

La aventura que están por iniciar los Obama se suma a la serie de contenidos woke que han tomado cada vez más espacios en esta plataforma. Un ejemplo que se conoció con anterioridad fue el de la sociedad que conformó la plataforma de streaming con el académico de izquierda y defensor del «antirracismo», Ibram X. Kendi, para llevar a la pantalla tres de sus libros sobre teoría crítica de la raza.

En enero Netflix anunció que adaptaría tres libros de Kendi a series animadas, entre las que se incluye Antiracist Baby, la cual va dirigida a niños de preescolar y consistirá en una serie de videos musicales cortos animados para enseñar a los niños y sus cuidadores sobre el antirracismo. Sin embargo, a juzgar por los embates de la compañía en la bolsa, este plan no ha tenido buenos resultados.

En vista que Wall Street ve las suscripciones como el indicador clave de la salud financiera de una empresa, la baja de suscriptores de la cadena de la «N roja» muestra un problema para el flujo de caja futuro de la empresa. Incluso, Financial Times fue más dramático en su descripción y anunció en un titular que «Netflix desangra a suscriptores en Estados Unidos y Canadá sin signos de recuperación»

A su vez, el precio forma parte crucial de la elección de los usuarios, sobre todo, porque ya no vale la pena el costo, pues al presentarse como una plataforma con un contenido sesgado, carece de diversidad en los mismos.

Por lo tanto, el Financial Times agregó que la compañía con sede en California ha decepcionado a los inversores, ya que los analistas habían pronosticado que Netflix agregaría 5.9 millones de suscriptores durante el tercer trimestre. Sin embargo, hasta el momento la proyección no supera los 3,5 millones.

