La teoría crítica de la raza se extiende a sus anchas por cada fibra de la sensible sociedad estadounidense. El corrosivo y divisionista concepto podrá entrar ahora a todos los hogares con la mira puesta en la población más ingenua y vulnerable. Y todo de la mano de Netflix. La plataforma de streaming apunta al público infantil con una serie animada basada en el libro Antiracist Baby (Bebé antirracista).

Se trata de una obra del académico de izquierda Ibram X. Kendi, quien se autodenomina defensor del “antirracismo”. Para Kendi no hay límite de edad para adoctrinar con su teoría. Y si no ha sido suficiente con sus libros, Netflix se asociará con el polémico personaje para facilitarle expandir sus ideas en una escala masiva a través de su plataforma.

Netflix anunció hace dos semanas que adaptará tres libros de Kendi a series animadas, entre las que se incluye Antiracist Baby, la cual va dirigida a niños de preescolar.

Este programa consistirá en una serie de videos musicales cortos animados que usará “canciones de mal gusto” para enseñar a los niños y sus cuidadores sobre el antirracismo.

En el libro original, Kendi escribe que “a los bebés se les enseña a ser racistas o antirracistas, no hay neutralidad” e insta a los padres a “usar sus palabras para hablar sobre la raza”, señala Breitbart.

Los otros dos libros de Kendi que adaptará Netflix son Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas (Marcado desde el principio: la historia definitiva de las ideas racistas) y Stamped: Racism, Antiracism and You (Marcado: racismo, antirracismo y tú). El primero será una mezcla de un documental híbrido y largometraje con libreto, mientras el segundo se convertirá en un documental para jóvenes.

Ver el mundo a través de la raza

Para Libby Emmons, editora de The Post Millennial, la teoría de la raza que se exacerba en estos libros y en la adaptación que hará Netflix constituye un adoctrinamiento infantil que lejos de combatir el racismo lo magnifica. Así lo manifestó en declaraciones ofrecidas a Fox News.

“Antiracist Baby dirige a los niños a confesar su racismo, y creo también que poner este tipo de programas les alimenta a los niños esa idea de enseñarles que la única manera de ver el mundo es a través de la inclinación de la raza, es enseñarles que la raza es el factor más importante de una persona”.

WATCH: The Post Millennial’s Libby Emmons [@libbyemmons] appears on Fox News ‘The Ingraham Angle’ to discuss Netflix embracing critical race theory indoctrination and the affects it could have on your children. pic.twitter.com/cIcn8a7Lda — The Post Millennial (@TPostMillennial) January 27, 2021

Trasfondo político e ideológico

Ibram X. Kendi está lejos de ser un inofensivo defensor de causas sociales. En sus libros hay un alto contenido político e ideológico. Así lo ha demostrado también con sus acciones. Según recuerda Breitbart, Kendi atacó duramente a Amy Coney Barrett, la jueza de la Corte Suprema de Justicia nominada por el expresidente Donald Trump, comparándola con un “colonizador” imperialista por haber adoptado dos niños negros. Según su interpretación, Coney Barrett habría “adquirido” los niños negros “para exhibirlos”.

El académico izquierdista dijo recientemente en un comunicado que tanto los adultos como los niños que vean las adaptaciones que hará Netflix de sus libros quedarán “cautivados, informados y transformados con estos proyectos”. Esto no generaría tanta preocupación si no fuera por el hecho de que la revista Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes de Estados Unidos.

Kendi se ha involucrado tanto en la política con su teoría crítica de la raza que en noviembre dijo que hablar de “voto legal” era “funcionalmente racista”, haciendo referencia a la legitimidad de los votos que el expresidente Trump pedía que se verificara. Adicionalmente, Kendi ha pedido la creación de una nueva rama del Gobierno federal que se llame Departamento de la Lucha Contra el Racismo, la cual debería encargarse de aprobar todas las políticas públicas locales, estatales y federales “para garantizar que no haya inequidad racial”.

«Propaganda divisionista»

Frente a la sensibilidad que genera el tema racial en EE. UU, el expresidente Trump se mantuvo al margen de esta teoría que la considera proclive a constituir «propaganda divisionista». Por esta razón, el republicano decidió prohibir el financiamiento desde las agencias federales a los programas de capacitación relacionados con temas de “sensibilidad racial”.

Trump dijo en varias oportunidades que no consideraba que el racismo sistemático fuera un problema en Estados Unidos. Si bien con la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 resurgió el movimiento Black Lives Matter (BLM) con el supuesto propósito de reclamar igualdad y defender las vidas de los afroamericanos, pronto se desvirtuó, convirtiéndose en una bandera política e ideológica.

BLM tomó el camino del socialismo radical. “Somos marxistas entrenadas”, ha dicho Patricia Cullors, una de las tres fundadoras de este movimiento, refiriéndose a ella y la cofundadora Alicia Garza. Sus líderes también han confesado que Black Lives Matter constituye una ideología que busca la redistribución de la riqueza con base a la diferenciación racial.