Como si se tratara de un campeón deportivo, Donald Trump ingresó escoltado por el mismo sendero que lo hacen los peleadores de la UFC, el mayor torneo de artes marciales mixtas.

El expresidente de EE. UU. atravesó el túnel de combate antes de la pelea de peso welter entre Gilbert Burns y Stephen Thompson.

Al grito de «U-S-A» fue recibido Trump, que desató el fervor de la hinchada, en medio de un tiempo en el que abunda el sentimiento antiamericano impulsado por la izquierda política e ideológica.

La fanaticada aclamó a Trump con una ovación de pie. Aunque hubo unos pequeños abucheos fueron ahogados por el apoyo en Las Vegas, Nevada, uno de los estados donde el resultado electoral fue disputado.

Durante su gestión, Trump se convirtió en el primer mandatario en funciones en la historia en asistir a una pelea de UFC.

Después del combate, el presidente de la UFC, Dana White, explicó la visita de Trump como «dos amigos, que son fanáticos de las peleas, viendo una pelea».

«Nunca diría nada negativo sobre Donald Trump porque estuvo allí cuando otras personas no lo estaban», dijo White en una entrevista para The Hill en 2018.

«Cualquier cosa buena que me haya pasado en mi carrera, Donald Trump fue el primero en levantar el teléfono y llamar y decir ‘felicitaciones'», continuó.

Dana White destacó que todavía había mucho estigma asociado a las artes marciales mixtas (MMA) profesionales cuando se hizo cargo de la franquicia en 2001.

En ese momento, las peleas de artes marciales mixtas estaban prohibidas en la mayor parte de los EE. UU., gracias, en parte, al difunto senador John McCain (republicano por Arizona).

McCain fue lo que en términos políticos se conoce como «neoconservador». En principio el conservadurismo aboga por un Estado mínimo. Pero neoconservadores como él lo agrandaban, tanto en la expansión militar como con el intervencionismo en el divertimento, como la MMA.

La resistencia contra Trump provino tanto de la izquierda política como por parte de los neoconservadores desleales a los principios fundacionales de su partido.

Sin embargo, como hombre que se dedicó por años a la industria del entretenimiento y como promotor de la competitividad en sus años como empresario, Trump ganó el respaldo tanto del presidente de UFC, Dana White, como de varios luchadores que han respaldado abiertamente al exmandatario.

Durante el tiempo que fue disputada la elección de 2020, grupos vinculados a Antifa y Black Lives Matter se dirigieron a los domicilios de los senadores republicanos que apoyaron al presidente Trump hasta el final.

El senador Josh Hawley dirigió una iniciativa para desconocer a Joe Biden como presidente de EE. UU. el 6 de enero en el Capitolio. Estas agrupaciones amenazaron a su familia. Él no estaba en la casa, sí lo estuvo su esposa y la bebé recién nacida.

Frente a esto la peleadora de MMA Tara LaRosa manifestó en Twitter:

La publicación donde los allegados a Antifa revelaban los domicilios de los senadores fue eliminada de Twitter. Pero la respuesta de Tara, no. Ella incluso ha asistido a manifestaciones públicas, donde una fanática anti-Trump le mordió el pecho.

La izquierdista falló al provocar a Tara, entonces atacó a otra mujer y ahí intervino LaRosa para separar a ambas.

To be honest, what really pisses me off the most about this whole incident is that I tore the shit out of my knees trying to calm her down & keep her safe. So no training this week without bleeding all over the mats & everyone else. Postponed a small seminar for this weekend. 🙄 pic.twitter.com/UWxCGe5pfN

— Tara LaRosa (@TaraLaRosa) November 13, 2019