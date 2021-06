La convención estatal del Partido Republicano de Carolina del Norte se convirtió en el escenario para un nuevo discurso del expresidente Donald Trump. Sus palabras marcaron el regreso público a la vida política, al respaldar a los candidatos rumbo a las elecciones de medio término. También es un guiño a su posible candidatura a la presidencia en 2024.

«La supervivencia de Estados Unidos depende de nuestra capacidad para elegir republicanos en todos los niveles. Tenemos que hacerlo, en realidad, no tenemos otra opción», afirmó ante los asistentes. El empresario y exmandatario apunta de nuevo a la mayoría republicana en Washington, así lo dejó saber antes de subirse al escenario.

Previo a pronunciar su discurso ya había circulado en redes sociales un video de Trump con la frase «vamos a recuperar el Senado, vamos a recuperar la Cámara, y vamos a recuperar la Casa Blanca antes de lo que piensas». Los ciudadanos republicanos apuntan a que en los próximos meses anuncie su candidatura, las últimas encuestas muestran que 63 % de los votantes del partido quiere ver a Trump como candidato en las elecciones de 2024.

En el transcurso de su discurso repasó la situación actual de EE. UU., la teoría sobre el origen del COVID-19 en un laboratorio de Wuhan y los señalamientos que relacionan a Anthony Fauci, así como la situación de la frontera y la ola progresista. «La administración de Biden puso a América de último lugar», afirmó Trump.

Trump: "The survival of America depends on our ability to elect Republicans at every level…we have to get it done, we have no choice actually." https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/u86oyEKcL7

— Newsmax (@newsmax) June 6, 2021