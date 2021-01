Sufrió un ataque en su domicilio la esposa y bebé recién nacida de Josh Hawley, el primer senador republicano que declaró que no reconocerá a Joe Biden como presidente el 6 de enero.

La noche del lunes 4 de enero, dos días antes del acto en el Congreso y mientras el senador estaba en su estado natal, Missouri, una turba golpeó violentamente la puerta y amenazó a su familia en su domicilio en Washington, D.C. También acusa vandalismo.

«Esta noche, mientras estaba en Missouri, la escoria de Antifa vino a nuestra casa en DC y amenazaron a mi esposa y mi hija recién nacida, que no pueden viajar», tuiteó Hawley. “Gritaron amenazas, causaron destrozos y trataron de abrir nuestra puerta. Déjenme ser claro: mi familia y yo no seremos intimidados por la violencia de izquierda».

Tonight while I was in Missouri, Antifa scumbags came to our place in DC and threatened my wife and newborn daughter, who can’t travel. They screamed threats, vandalized, and tried to pound open our door. Let me be clear: My family & I will not be intimidated by leftwing violence — Josh Hawley (@HawleyMO) January 5, 2021

La complicidad de los medios con Antifa

En el primer debate presidencial, Biden dijo que Antifa no es una organización, sino que es una idea. No obstante, la violencia ejecutada por sus representantes le ha costado la vida a varios patriotas. Y todo con la complicidad de los medios masivos que no reconocen la violencia de sus actos sino que lo escudan.

Así lo denunció el senador Hawley, quien destacó cómo The Washington Post alegó que la manifestación afuera de la casa del senador fue pacífica y apenas una vigilia.

«Ahora ‘vigilia’ significa gritar amenazas a través de megáfonos, destrozar propiedades, golpear las puertas de las casas y aterrorizar a personas y niños inocentes», dijo Hawley.

Hawley acusa a Washington Post de “imprimir mentiras descaradas del grupo de Antifa que ahora se describen a sí mismos como dulces ángeles. Gritaron a través de megáfonos, le gritaron a mi esposa cuando te pedía que se marcharan, destrozaron la propiedad, golpearon nuestra puerta y aterrorizaron a los vecinos”.

.@washingtonpost this morning printing outright lies from the Antifa group who now describe themselves as sweet angels. BS. You screamed through bullhorns, shouted down my wife when she asked you to leave, vandalized property, pounded on our door, and terrorized neighbors — Josh Hawley (@HawleyMO) January 5, 2021

El material audiovisual muestra a cuatro personas caminando hasta la puerta principal de la casa. Los activistas alegan que fue para dejar una copia de la Constitución.

«¡Biden, Harris han ganado!», gritaban los manifestantes y escribieron mensajes de tiza anti-Trump en la acera frente a la casa.

“Cease and desist” decía también uno de los carteles fijados sobre su propiedad por los militantes. El término significa “cesa y desiste” y alude a evitar cometer un acto ilegal.

Shut Down DC: los responsables del acoso

Shut Down DC se atribuyó la responsabilidad de la protesta en su página de Facebook y sitio web, describiendo el evento como una «vigilia de una hora en la casa de Virginia del senador Josh Hawley (R-Missouri) para exigir abandone su infundada impugnación de las elecciones presidenciales de 2020».

Twitter recientemente eliminó una de sus publicaciones, pues anunciaron las direcciones de otros senadores convocando a un enfrentamiento con los Proud Boys, una agrupación denunciada por Joe Biden como “supremacistas blancos”, pese a que su líder es un cubano mulato e incontables miembros pertenecen a minorías étnicas y son migrantes de primera o segunda generación.

En respuesta, la luchadora de MMA Tara Larosa advirtió a los militantes de extrema izquierda que los senadores no saben pelear, pero ella sí y citó a los activistas a “conversar”.

Posting home addresses of prominent Republicans is a nono. Those folks don’t fight. I do. Where and when? I’ll be there in about 8 hours. No reason we can’t have a chat. https://t.co/W0tWT3FEdU — Tara LaRosa (@TaraLaRosa) January 5, 2021

Vale destacar que el director de la UFC, al igual que muchos de sus miembros, apoyan abiertamente al presidente Trump.

Más de 100 legisladores no certificarán a Biden

Los activistas de extrema izquierda buscan intimidar al senador para que no se oponga a la certificación de Joe Biden como presidente de los EE.UU.

Es que el legislador encabeza a un grupo de 11 senadores convocados por el senador Ted Cruz para invalidar los votos de los seis estados claves donde los republicanos aseguran que el presidente Donald Trump ganó las elecciones.

Junto a ellos, más de 100 legisladores de la Cámara de Representantes no reconocerán a Joe Biden como su presidente. Lo cual dejará un precedente histórico al desafiar con el mayor número de legisladores un resultado electoral.

“No puedo votar para certificar los resultados del colegio electoral el 6 de enero sin mencionar el hecho de que algunos estados, particularmente Pensilvania, no siguieron sus propias leyes electorales estatales”, dijo Hawley en un comunicado la semana pasada. «Y no puedo votar para certificar sin señalar el esfuerzo sin precedentes de las megacorporaciones, incluidas Facebook y Twitter, para interferir en esta elección, en apoyo de Joe Biden».

Mientras tanto, las turbas continúan intimidándolos para evitar que obstruyan el proceso electoral que colocará en el poder al líder que valida la violencia de la extrema izquierda.