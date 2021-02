Una organización política que defenderá el historial de la administración de Donald Trump y Mike Pence durante los últimos cuatro años está en marcha. Así lo anunció el exvicepresidente Mike Pence ante un grupo de legisladores conservadores el martes 23 de febrero. Allí dejó en claro que entre el expresidente y él se mantiene una estrecha amistad.

«Habló muy favorablemente sobre su relación con el presidente Trump», dijo el legislador republicano Jim Banks en entrevista con CNN.

«Tengo la sensación de que hablan a menudo y mantienen la misma amistad y relación personal ahora que la que han tenido durante cuatro años», agregó.

A través de redes sociales, Banks dijo: «Como expresidente de RSC, el vicepresidente Pence me dio muchos buenos consejos y sigue siendo una inspiración para RSC mientras lideramos una agenda conservadora de consenso para unir a los republicanos».

It was great to catch up with Vice President @Mike_Pence yesterday along with the leadership of @RepublicanStudy.

As a former RSC chairman, VP Pence gave me a lot of great advice & remains an inspiration to RSC as we lead a consensus conservative agenda to unite Republicans. pic.twitter.com/aGDjkECmhy

— Jim Banks (@RepJimBanks) February 24, 2021