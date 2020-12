El vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, tiene la facultad de cambiar el resultado de la elección. Por ley, él preside en el Congreso el conteo final de los votos emitidos por Colegio Electoral. Entonces puede determinar cuáles votos son válidos.

Para garantizar que así sea, un grupo de legisladores republicanos demandó a Pence el domingo 27 de diciembre en una corte de Texas.

La demanda contra el vicepresidente se produce cuando Pence se ve sometido a una presión cada vez mayor por parte de los partidarios del presidente Donald Trump, incluso del propio mandatario, para que haga uso de su facultad legal para subvertir los protocolos electorales normales.

Trump retuiteó la semana pasada un mensaje de un partidario que pidió a Pence que se negara a certificar la victoria de Joe Biden el 6 de enero.

De acuerdo con CNN, el presidente Trump también se ha quejado de que Pence no ha hecho lo suficiente en la lucha para garantizar su triunfo.

Por ello, los legisladores republicanos demandarán a Pence para tratar de asegurar que actúe en favor de la reelección en la próxima reunión del Congreso del 6 de enero, en la que se oficializa quién es el próximo presidente de EE. UU.

Desde 1887, la Ley de Conteo Electoral determina que ese cargo le corresponde al vicepresidente.

Pero la demanda republicana, que se presentó contra Pence en su calidad oficial de vicepresidente, pide a un juez federal en Texas que derogue la ley por inconstitucional. Los demandantes republicanos van más allá: piden a la corte que otorgue a Pence la autoridad para revertir el 6 de enero la derrota de Trump en estados clave.

⚖️NEW: VP Pence has been sued by Rep. Louie Gohmert (R-Tex.), Kelli Ward and other GOP mbrs in a far-fetched bid to overturn Biden's win

Plaintiffs ask Judge Jeremy Kernodle, a Trump-appt'd fed judge in Texas, to find that Pence is authorized to pick pro-Trump electors on Jan. 6 pic.twitter.com/BumNwLm5ss

— John Kruzel (@johnkruzel) December 28, 2020