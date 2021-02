La venganza del Partido Demócrata hacia Donald Trump trasciende la vida y la muerte. Luego de fallar dos veces en un juicio político contra él, pretenden negarle los honores conferidos a los exmandatarios al morir.

“No Glory for Hate Act (Ley: no hay gloria para el odio)”, se denomina al Proyecto de Ley 484 de la Cámara de Representantes que se presentó ante el Congreso. El documento reseña que no se permitiría que los fondos federales se utilicen para:

«Crear o exhibir cualquier símbolo, monumento o estatua en conmemoración de cualquier expresidente que haya sido acusado dos veces por la Cámara de Representantes en la fecha de promulgación de esta ley o antes o que haya sido condenado por un delito estatal o federal relacionado con acciones tomadas en una capacidad oficial como presidente de Estados Unidos en terrenos públicos federales, incluida cualquier carretera, parque, metro, edificio federal, instalación militar, calle u otra propiedad federal».

Según el texto del proyecto de ley, que puede ver a continuación, “cualquier expresidente que haya sido acusado dos veces por la Cámara de Representantes” no podría ser enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, como es la tradición.

Solo el expresidente Donald Trump ha sido acusado dos veces por la Cámara. En ambas ocasiones fue absuelto en el Senado.

