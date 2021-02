Por: Brad Polumbo

Con el control del Congreso y la Casa Blanca, los demócratas están haciendo que las medidas laborales una de sus primeras prioridades. Irónicamente, eso es en realidad una mala noticia para los contratistas independientes y los trabajadores de la economía de cooperativas en todo el país.

La legislación en el centro de su agenda es la Ley PRO, que los demócratas acaban de reintroducir con patrocinadores que incluyen a la presidente de la Cámara Nancy Pelosi y al líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer. Entre otras muchas cosas, el proyecto de ley restringiría severamente la definición legal de los contratistas independientes de una manera que acabaría en gran medida con lo que se llama la gig economy tal y como la conocemos.

Today, top @HouseDemocrats & @SenateDems introduced the #PROAct, a bold proposal that protects and strengthens the basic right of American workers to stand together and negotiate for higher wages, better benefits, and safer working conditions.https://t.co/z55zjlUZ9Q

