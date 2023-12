Está terminando el año 2023 con la promesa de la “paz total” de Gustavo Petro como una asignatura pendiente. Lo que comenzó como un slogan de campaña para llegar a la Presidencia de Colombia se ha quedad en eso. Fueron incontables las veces que como líder de la oposición, desde su rol de senador, fustigó duramente al entonces presidente Iván Duque por la violencia en el país, específicamente por las masacres y asesinatos de líderes sociales, pero luego de su primer año completo en el poder, el balance no muestra mejoras.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) da cuenta de un total de 93 masacres con 300 muertos hasta el corte realizado este 22 de diciembre, sumando ya las últimas cinco víctimas fatales de la madrugada de este viernes en el departamento del Cauca. Se trata de la misma cifra con la que cerró 2022, año en el que fueron asesinadas 300 personas en Colombia en 94 masacres. Si bien Indepaz cuenta a los últimos cinco fallecidos como parte de una sola masacre por haber ocurrido en la misma zona, se trató de dos casos separados. Esto demuestra que no hubo ninguna reducción, faltando aún nueve días para que termine 2023.

Y es que por estas horas en la prensa colombiana circula la noticia del asesinato de cinco indígenas en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, en dos casos distintos, según reportaron las autoridades regionales. El primer crimen ocurrió a las 4:00 de la mañana cuando hombres armados llegaron a la casa del profesor Jhon Freiman Ramos y lo asesinaron a él; a su esposa, Yisel Menza, y a su hija de 15 años, Jelen Charit Ramos Menza, de acuerdo con la reseña de la agencia EFE, citando un comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Y el segundo caso ocurrió en la vereda Vilachi, ubicada en la misma zona, donde fueron asesinados los jóvenes Davison Fernández y Jesús David Labio, según la ACIN.

El derrumbe de la “potencia mundial de la vida”

El presidente Gustavo Petro no ha mencionado nada sobre los últimos dos casos ni sobre el balance anual de masacres en el país, que derrumba el slogan de su campaña institucional “Colombia, potencia mundial de la vida”, que le ha costado millones de pesos a los colombianos y no podrá seguir usando con la entrada en vigencia de la “Ley Cero Marcas de Gobierno”, aprobada en último debate en el Congreso en noviembre, la cual establece que solo se podrá utilizar el escudo de Colombia y los colores de la bandera para promocionar los programas del Ejecutivo, para de esta manera ahorrarle al país más de dos billones de pesos (506 millones de dólares).

Pero el silencio no era común en Gustavo Petro hace poco más de cinco años, cuando el 3 de julio de 2018 fustigó al recién electo presidente Iván Duque, a quién le hizo una dura oposición desde el primer día en el cargo. “No más la masacre en Colombia. No más la guerra. El 7 de agosto les propongo una gran movilización nacional, en cada municipio, y en cada país del mundo. O nos expresamos como ciudadanos libres o acaban nuestra libertad y nuestra paz”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) para llamar a una protesta contra Duque cuando faltaba más de un mes para que asumiera el cargo. Gustavo Petro ya lleva año y medio en la Casa de Nariño y las masacres no dan tregua en Colombia.