Como una promesa populista, vacía y engañosa se podría calificar el slogan de campaña de Gustavo Petro para ganar la Presidencia de Colombia con la oferta de un “cambio por la vida”. Falta apenas un mes para que cumpla su primer año de Gobierno y las cifras en materia de seguridad demuestran que no ha llegado la “paz total”. Tres hechos violentos ocurridos en las últimas 24 horas en distintos rincones del país suman diez víctimas fatales a un balance que no da tregua. Para mayor ironía ocurrieron cuando se cumplen cinco años de aquel 3 de julio de 2018 cuando fustigaba a Iván Duque por las masacres en un gobierno que aún no había asumido.

Con las matanzas ocurridas este lunes en Tuluá (Valle del Cauca), Corinto (Cauca) y Soacha (Cundinamarca) se elevan a 52 el número de masacres ocurridas en Colombia lo que va de 2023, en las que han perdido la vida hasta este 3 de julio un total de 170 personas, de acuerdo con el conteo actualizado este lunes por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El año pasado se habían cometido 50 masacres con igual número de muertos (170) hasta la misma fecha. Es decir, el Gobierno de Gustavo Petro no ha logrado ni una mínima reducción cuando esta fue una de sus banderas contra la Administración del expresidente Iván Duque.

“No más la masacre en Colombia”

No hay que olvidar que hace justo cinco años, el 3 de julio de 2018, Gustavo Petro, en el rol de líder opositor que asumió desde la noche de la elección de Iván Duque como presidente de Colombia, fustigó al recién electo mandatario por las masacres en el país cuando faltaba más de un mes para que se juramentara en el cargo. “No más la masacre en Colombia. No más la guerra. El 7 de agosto les propongo una gran movilización nacional, en cada municipio, y en cada país del mundo. O nos expresamos como ciudadanos libres o acaban nuestra libertad y nuestra paz”, escribió en su cuenta de Twitter para llamar a una protesta para el día de la toma de posesión.

Ahora sí podría haber motivos para esa “gran movilización nacional” contra un gobierno que está a punto de cumplir un año en funciones y no ha traído al país la “paz” que tanto prometía. Y es que si se suman las 33 masacres que dejaron 117 muertos ocurridas en Colombia el año pasado desde que Gustavo Petro asumió el poder el 7 de agosta a la cifra acumulada en 2023 el balance se eleva a 85 masacres con 287 fallecidos.