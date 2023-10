El éxito de las primarias opositoras y la consolidación del liderazgo indiscutible de María Corina Machado han llevado al régimen de Nicolás Maduro a dar un salto al vacío. Las sanciones severas y el aislamiento internacional que mantuvieron acorralado al chavismo durante el par de años que duró el gobierno interino de Juan Guaidó se asoman nuevamente como una sombra sobre Miraflores por haber incumplido los acuerdos firmados este mes en Barbados, en los que no solo se acordó permitir la celebración de la consulta interna del antichavismo sino además establecer el camino para el levantamiento de las inconstitucionales inhabilitaciones.

La administración de Joe Biden dio el primer paso al anunciar el levantamiento temporal de sanciones al petróleo y el gas venezolano. La condición para que esta medida se extienda y adquiera carácter permanente es simple: permitir la celebración de elecciones presidenciales libres en 2024. Pero las señales que ha dado el régimen van en sentido contrario. El resultado de las primarias desencajó tanto al chavismo que ha mostrado todas sus cartas en una semana. Por esto motivo, Estados Unidos advirtió este lunes que “tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen con sus compromisos de la hoja de ruta electoral”, según declaró un portavoz del Departamento de Estado.

Dejar sin efecto la reciente flexibilización de sanciones que concedió Washington a Caracas sería la primera consideración sobre la mesa. Pero la dictadura no ha mostrado una intención real de negociar. Apenas se dio a conocer el alivio de sanciones al petróleo y el gas, el canciller chavista buscó tensar la cuerda pidiendo el levantamiento total de las sanciones “sin condiciones”, aunque eso no es lo que se acordó en el convenio firmado.

Cacería judicial contra las primarias

Chavismo y oposición acordaron, con la mediación de EE. UU. y Noruega, la celebración de las primarias sin obstáculos, así como fijar el camino para unas elecciones presidenciales libres, lo que incluye el levantamiento de las ilegales inhabilitaciones. El secretario de Estado, Antony Blinken, incluso puso un plazo: finales de noviembre.

Sin embargo, el régimen pateó la mesa. Desde la semana pasada inició una cacería judicial contra todo el proceso de primarias, ordenando una investigación desde la Fiscalía. La persecución pasó a otro nivel este lunes cuando entró en acción el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La Sala Electoral emitió una sentencia con la que suspende “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria” celebrado el pasado domingo e inicia incluso un rastreo a los electores que participaron en la consulta interna que terminó con la elección de María Corina Machado con 92 % de los votos.

María Corina: una real amenaza para la dictadura

Nicolás Maduro pretende organizar unas elecciones con una apariencia de normalidad democrática para lograr el levantamiento de todas las sanciones por parte de Estados Unidos y así poder acceder a recursos restringidos en el exterior, pero evidentemente no está dispuesto a arriesgar el poder. Las maniobras del chavismo en víspera de unas elecciones son habituales. En esta ocasión parecen haberse dado cuenta en Miraflores que no es suficiente con mantener una inhabilitación contra María Corina Machado que no se sostiene ni con las propias leyes redactadas por la dictadura.

El crecimiento de su liderazgo y la legitimidad que ha ganado frente a la comunidad internacional tras el arrollador triunfo en las primarias representan una amenaza para Maduro. Por esta razón se ha desplegado todo el aparato judicial del chavismo para intentar deslegitimar todo el proceso en el que participaron casi dos millones y medio de venezolanos.

La unidad opositora cachetea al chavismo

La advertencia del Gobierno de Estados Unidos al régimen de Maduro llegó poco después de que los opositores que participaron en el proceso cerraran filas en torno a la candidatura unitaria de Machado, tal como fue el compromiso adquirido. El régimen se consiguió con una participación superior a la esperada y con una unidad que pensó que podía quebrar previo a la jornada para que la primaria implosionara. Nada de esto ocurrió.

“Las sentencias exprés del TSJ no van a invalidar la voluntad expresada el 22 de octubre”, dijo Freddy Superlano, quien dimitió para apoyar a Machado. Se sumó la excandidata Delsa Solórzano, quien sentenció que “Venezuela se expresó y nada puede cambiar la voluntad de una nación que quiere cambio”. Otro de los exaspirantes, Andrés Caleca, respondió que “cada agresión del régimen recibe una respuesta inteligente en unidad”. Y para Tamara Adrián “la suspensión de efectos resulta imposible en sí porque el hecho ya está consumado”.

Incluso Henrique Capriles, a pesar de haber sido el que mostró más diferencias con las propuestas de María Corina Machado, fue enfático este lunes al señalar que “esta decisión del TSJ no altera lo que los venezolanos con su máxima participación expresaron el pasado 22 de octubre, ni las ganas de cambiar, con votos, al peor gobierno de la historia”.