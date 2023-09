Los escenarios para la investidura del próximo presidente del Gobierno español se complican. Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones generales, no logró alcanzar la mayoría absoluta el martes y tampoco conseguiría la mayoría simple este viernes en el segundo debate. Por su parte, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien espera que el líder de los populares agote sus opciones para presentarse a la reelección, tampoco tiene el camino fácil. Depende del apoyo de los independentistas que han elevado sus exigencias para respaldarlo.

Los partidos catalanes Junts per Catalunya (JxCAT o Junts) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) acordaron este jueves no investir a Pedro Sánchez, a menos que se comprometa con la máxima exigencia de los separatistas. No será suficiente con la amnistía que habían puesto sobre la mesa de negociación con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en lo que ya había avances, pues ahora exigen a Sánchez que acepte negociar un referendo de autodeterminación.

Resolución para no apoyar investidura de Pedro Sánchez

Queda en manos del Parlament (legislativo catalán) dar su aval a la propuesta de resolución para el Debate de Política General (DPG) presentada por Junts y ERC la tarde de este jueves para no apoyar la eventual investidura de Pedro Sánchez si “no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones” para la celebración del ansiado referendo, según consta en el documento al que tuvo acceso el medio español The Objetive.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya había instado a Sánchez en el discurso inicial del Debate de Política General a fijar las bases para la realización de la consulta. Ahora, en el texto presentado por los dos principales partidos independentistas catalanes se solicita al Parlament pronunciarse “a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no den apoyo a una investidura de un futuro gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones” para el referendo.

Socialistas responden: “Por ese camino, no hay avance posible”

Si los números no le alcanzaron a Feijóo, al quedarse con 172 votos de los 176 necesarios teniendo además 178 en contra que asoman un fracaso en la investidura en segundo debate por mayoría simple, a Sánchez tampoco le dan las cuentas, a menos que decida entregar España a la fragmentación territorial que pretenden los separatistas. El PSOE, que obtuvo 121 diputados, y su aliado natural Sumar, que consiguió 31, apenas llegan en conjunto a 152 votos. Los 14 escaños de los independentistas catalanes, Junts (7) y ERC (7), son esenciales para que Pedro Sánchez supere el umbral que le garantice su investidura para otra legislatura.

En el PSOE están conscientes de que el costo político de aceptar las condiciones cada vez más elevadas de los independentistas sería muy alto. Por ello, la formación de Pedro Sánchez, junto con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) respondieron en un comunicado a Junst y ERC que “por ese camino, no hay avance posible”.