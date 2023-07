El complicado resultado de las elecciones generales en España abre la puerta a dos posibles escenarios: la repetición de los comicios o la investidura de Pedro Sánchez, pero entregando el país a la fragmentación que persiguen los independentistas. Aunque el Partido Popular (PP) fue el ganador con 47 escaños más que en 2019, los 136 diputados ganados fueron insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta en alianza con Vox, que perdió 19 curules y se quedó con 33. Por el otro lado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) apenas sumó dos más en comparación con las pasadas elecciones generales, alcanzando 122, mientras su aliado natural, Sumar, obtuvo 31, siete menos que Podemos hace cuatro años. Es decir, la posible alianza de derecha llega a 169, mientras que la eventual coalición de izquierda logra 153. Al no superar ninguna de las dos el umbra de 176 (mayoría absoluta), los partidos independentistas cobran una relevancia que podría poner el peligro la unificación del territorio español.

A pesar de que el PP y Vox estarían más cerca de la meta, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el resultado que terminó siendo menos catastrófico de lo esperado, ya que le permite maniobrar con algunas cuentas ajustadas. Mientras Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal podrían contar con el respaldo de los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria, que obtuvieron uno cada uno, llegando apenas a 171, Sánchez y Yolanda Díaz (Sumar) esperan que el resto de las organizaciones políticas (en su mayoría independentistas) se unan a los izquierdistas, con quienes tienen más coincidencias, pudiendo alcanzar así 179 escaños si todos aceptan el pacto. Sin embargo, el panorama es mucho más complejo. No todos están abiertos a la negociación y los que no la descartan ponen un precio muy caro.

El precio de las cuentas de Sánchez: Cataluña y País Vasco

Para lograr la investidura en una primera votación es necesario alcanzar la mayoría absoluta, y ese escenario luce cuesta arriba cuando ya no basta con mantener a los socios que han sostenido al gobierno de coalición social-comunista (ERC, Bildu, PNV y BNG). Ahora haría falta sumar a JxCAT, el partido que controla desde el exilio el prófugo Carles Puigdemont, quien impulsó un ilegal referendo de independencia de Cataluña en 2017, durante su mandato como presidente de la Generalitat. El precio de pactar con esta formación sería muy alto, pues no desisten de sus ideas independentistas. “No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada. Nuestra prioridad es Cataluña, no es la gobernabilidad del Estado”, dijo la candidata de JxCAT por Barcelona, Míriam Nogueras. Esta claro en qué dirección van sus exigencias.

En una segunda votación bastaría con conseguir mayoría simple para lograr la investidura. En este escenario, Sánchez podría llegar a 172 votos sin JxCAT, superando por lo justo la máxima suma a la que puede aspirar Feijóo, que se quedaría en 171 votos. Para esto necesitaría además que JxCAT se abstenga. Pero incluso así enfrenta otra dificultad. Socios de la actual legislación como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los etarras de Bildu quieren más de lo obtenido del actual Gobierno. La condición para darle el voto a Sánchez es que permita la celebración de dos referendos independentistas de manera simultánea en Cataluña y el País Vasco.

Feijóo y Sánchez tensan la cuerda

Por su parte, Feijóo insiste en intentar conformar gobierno, alegando que históricamente “todos los candidatos más votados han gobernado”. Una tradición con la que Sánchez no quiso comprometerse durante la campaña. “Me hago cargo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles y pido que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España”, dijo el líder del PP la noche de este domingo tras conocer los resultados.

Pedro Sánchez, a pesar de quedar segundo en la votación, mantienen su intención de seguir gobernando España, según adelantó este domingo en la noche. En estas circunstancias, la repetición de las elecciones sería el escenario más favorable. En caso de que Sánchez se resista a abandonar la Moncloa y prefiera negociar con los independentistas, estaría entregando la nación a una posible fragmentación territorial por capricho personal. Cataluña y País Vasco podrían terminar separándose de España por el voto popular si el actual presidente del Gobierno acepta las condiciones de los independentistas.