Alexandria Ocasio-Cortez aterrizó en Bogotá encabezando una delegación de congresistas demócratas que realizan una gira por Sudamérica. La representante a la Cámara del Congreso de Estados Unidos que lidera el ala más izquierdista del partido del presidente Joe Biden es conocida justamente por su agenda woke e incluso por su simpatía por los regímenes totalitarios. Con la visita a Colombia cierran el recorrido por la región que comenzó en Brasil y pasó también por Chile.

La vicepresidente Francia Márquez fue la encargada de recibir a esta comisión de legisladores estadounidenses que completan Joaquín Castro, Nydia Velázquez, Greg Casar y Maxwell Frost, así como a la jefa de gabinete del senador Bernie Sanders, Misty Rebik, el político más socialista de Estados Unidos.

El tinte ideológico de esta gira es más que evidente. Se incluyeron los tres países donde ganó más recientemente la izquierda: el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, el Chile de Gabriel Boric y la Colombia de Gustavo Petro. El cronograma de actividades en Bogotá va en la misma dirección.

La visita que comienza con el encuentro con la vicepresidente Francia Márquez cerrará con una recepción con el jefe de Estado, Gustavo Petro. Pero además se reunirán con congresistas colombianos, todos del izquierdista Pacto Histórico, (David Racero, María José Pizarro, Fernanda Carrascal y Clara López), con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y con representantes del equipo negociador con la narcoguerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Asimismo, sostendrán encuentros con los ministros de Defensa, Iván Velásquez; de Justicia, Néstor Osuna; de Minas y Energía, Andrés Camacho; y Medioambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.

En nuestro esfuerzo por la igualdad y la equidad en Colombia debemos avanzar decididamente en impulsar cambios estructurales en el accionar del Estado y eso implica revitalizar nuestras relaciones con los Estados Unidos, una relación basada en valores como la igualdad, la… pic.twitter.com/W6zjmNHqN8 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) August 19, 2023

Ocasio-Cortez ha mantenido un discurso apegado a la agenda “progresista” que enarbola el ambientalismo como una de sus banderas, al igual que Petro y Márquez. “Conocer los principales esfuerzos de su administración para garantizar una transición ecológica rápida y justa en Colombia y en todo el mundo”, es uno de los puntos principales de la gira, el cual también acaparó la atención en Brasil, donde la discusión se centró en la defensa de la Amazonía y la lucha contra el cambio climático, de lo cual los socialistas –incluyendo a Ocasio-Cortez– culpan al capitalismo.

Hipocresía socialista

Sin embargo, la congresista demócrata ha sido muy cuestionada por la hipocresía e incoherencia ideológica puesta de manifiesto en la gala ostentosa anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met, por sus siglas en inglés), a la que asistió hace dos años con un vestido blanco de Brother Vellies que llevaba el mensaje “Tax the Rich” o “Impuestos a los ricos”, escrito en rojo en la parte trasera de la prenda.

Pero no hay nada más capitalista que asistir al Met Gala. Solo la entrada a este evento de moda cuesta al menos 30000 dólares. Además, el costo por una mesa oscila entre 200.000 y 300.000 dólares y ha habido ocasiones en las que se ha pagado hasta tres millones de dólares por dos mesas, como en 2015, cuando Yahoo desembolsó esta cantidad de dinero. Y no conforme con eso, la congresista invirtió 1,4 millones de dólares en su tienda de mercancía online donde puso a disposición camisetas con la frase “Tax the Rich” vendidas a un precio de 58 dólares, según informó en ese momento la agencia Reuters. Es decir, ella usa el capitalismo para impulsar el socialismo, como le reprochó el exfuncionario del expresidente Donald Trump, Sean Spicer, desde su cuenta de Twitter.

Apoyo a tiranías

En julio de 2021, durante las protestas de los cubanos contra la dictadura castrista, Alexandria Ocasio-Cortez se puso del lado de movimiento marxista Black Lives Matter (BLM), que ha defendido la «revolución» comunista, calificando como “absurdamente cruel” la posición de Washington frente a la dictadura de La Habana.

“Rechazo rotundamente la defensa del embargo por parte de la administración Biden. Nunca es aceptable que usemos la crueldad como un punto de influencia contra la gente común”, dijo AOC desde su cuenta de Twitter, repitiendo así el mismo discurso impuesto por Fidel y Raúl Castro y que hoy mantiene el dictador de turno Miguel Díaz-Canel.

Defensa del aborto

La defensa del aborto es otro punto en el que Alexandria Ocasio-Cortez coincide no solo con Gustavo Petro y Francia Márquez sino también con los mandatarios de los países visitados previamente, es decir, Lula da Silva y Gabriel Boric. Este último la recibió personalmente y le dio un recorrido por el palacio de La Moneda.

#QueSeSepa Presidente Gabriel Boric, recorre La Moneda junto a la diputada estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez @Emol pic.twitter.com/i43u4cZ8EZ — majito (@mjch63) August 19, 2023

No hay que olvidar que luego de que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de EE. UU. decidiera anular el histórico fallo Roe vs. Wade en junio del año pasado, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez calificó la decisión del máximo tribunal como “ilegítima” y alentó a los opositores a la misma a salir “a las calles” para mostrar su desaprobación, lo que para muchos representó un llamado a la insurrección, lo cual constituye un delito según el código 2383 de la Unión Americana.