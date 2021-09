En medio del lujo, piedras preciosas, vestidos de diseñador, la representante de la Cámara baja Alexandria Ocasio-Cortez, conocida por ser una de las caras más preponderantes de los demócratas, decidió pedir que los ricos paguen impuestos. Lo curioso es que lo hizo con un mensaje en el vestuario que usó en la gala ostentosa anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met, por su sigla en inglés).

La congresista demócrata de Nueva York se puso un vestido blanco de Brother Vellies que lleva el mensaje «Tax the Rich» o «Impuestos a los ricos», escrito en rojo en la parte trasera de la prenda. El color no es casual, representa la ideología que pregona: el socialismo.

Dada la opulencia en la que estaba inmersa Ocasio Cortez, varios medios destacaron (o bien plantearon la interrogante) de está «táctica de protesta». En cierto punto fue percibida en las redes sociales como hipócrita, y ciertamente lo es. Y es que solo la entrada cuesta al menos 30000 dólares para este evento de moda, uno de los más esperados del año.

Además, el costo por una mesa oscila entre 200.000 y 300.000 dólares por cada mesa en el evento. Aunque han habido ocasiones en las que se pagó hasta tres millones de dólares por dos mesas, como fue el caso de la Met Gala en 2015. En dicha oportunidad lo pagó Yahoo.

*NEW COLUMN* From the shameless hypocrisy of AOC & De Blasio to the calamitous red carpet fashion train-wrecks, this year's Met Gala finally jumped the shark & needs to be put out of its misery (on the other hand, Kim Kardashian never looked better!) https://t.co/6pEB1IC4Dr pic.twitter.com/Drw1dSx1CB

La recaudación de fondos se destina para el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. Solo en el 2018, la gala logró reunir 13 millones de dólares para esta organización. Ahora, al considerarse que el ingreso promedio de una familia entera en Estados Unidos es de 79.000 dólares, según cálculos recogidos por Policy Advice, solo entrar al evento implica cerca de la mitad de los ingresos anuales de un núcleo familiar.

En promedio, un asalariado gana 990 dólares por semana, lo que suma a 3960 dólares al mes. De modo que solo ingresar al evento requeriría entre ocho y nueve meses de trabajo (sin contar con gastos de vivienda, comida, etc.).

Sin embargo, la congresista Ocasio-Cortez alega hablar en nombre de los trabajadores y alimenta el discurso marxista de los proletarios versus los burgueses. A Ocasio-Cortez se le olvidó mencionar que ella percibe 174.000 dólares anuales por su salario como congresista. Esto supone cinco veces más que el asalariado promedio.

Ocasio-Cortez dijo a Reuters en la alfombra que sentía que llevar el vestido a la Met Gala era importante, ya que la mayoría de las conversaciones sobre impuestos ocurren entre personas de clase baja. Sin embargo, más logró atención sobre sí misma que sobre su ideología política.

Fue duramente criticada incluso por afines a su pensamiento por ello. «Una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida. Mientras los electores a los que falló están siendo desalojados o se preguntan cómo van a comer esta noche, @AOC aquí viviendo a lo grande en el #MetGala. Usar un vestido que diga #TaxTheRich pero no hará nada para hacerlo realidad», exclamó una usuaria.

One of the most disgusting things I’ve ever seen. While constituents she failed are being evicted or wondering how they’re gonna eat tonight, @AOC out here living large at the #MetGala. Wearing a dress that says #TaxTheRich but will do nothing to make it a reality. #FraudSquad pic.twitter.com/ENQwYRprey

— ultraviolet • 🏴🚩☭ 👁 ♿️🌛🇵🇸🏳️‍🌈🇧🇬🧜🏽‍♀️🪐 (@hexthekyriarchy) September 14, 2021