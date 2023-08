Si el primer año de Gustavo Petro como presidente de Colombia fue –siendo generosos– complicado, el segundo ha comenzado con mayor tensión en apenas un par de días. A la presión de la oposición, los medios de comunicación y la opinión pública por la confesión de su hijo Nicolás Petro en la víspera del primer aniversario que vincula su campaña con el narcotráfico, se suma el fracaso de su política de “paz total” con la reiterada violación del ELN del cese al fuego bilateral y enfrentamientos de micrófono con las Fuerzas Militares por esta causa, así como la amenaza de asesinar al fiscal general de la nación que acapara titulares en la prensa colombiana y enciende las alarmas ante el posible retorno del terrorismo. Este coctel explosivo estaría generando tanta preocupación en la Casa de Nariño que ya se habla de la posible renuncia de Petro.

El tema lo puso sobre la mesa el exministro de Comunicación, Mauricio Vargas, quien publicó el fin de semana en el diario El Tiempo una columna titulada: “¿Y si a Petro le da por renunciar?” Haciendo una comparación con el escándalo similar que enfrentó durante su gobierno el expresidente Ernesto Samper, el columnista asegura que el actual mandatario está en una posición mucho más frágil, ya que no tiene buena comunicación con las Cortes ni con los medios de comunicación, perdió la mayoría en el Congreso y el hecho de que haya sido su propio hijo quien lo dejó expuesto ante el país le genera “bajonazos emocionales” que, dada la presión y su impulsividad, podrían llevar a Petro a presentar su renuncia.

Cuando Petro puso en el debate su renuncia

“Samper es político y Gustavo Petro presenta bajonazos emocionales que lo llevarían a renunciar al cargo, pero su entorno lo impediría”, sostiene Vargas. Y siguiendo con la comparación asegura que “Samper alegó que fue ‘a sus espaldas’, pero a Petro le queda difícil decir que su hijo no le contó”. Si bien se trata de una especulación un tanto apresurada y arriesgada, no se puede pasar por alto que el presidente llegó al poder enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción y el Petro opositor habría sido implacable con un escándalo de esta naturaleza en otro gobierno. Es decir, la renuncia de Petro tendría sentido si el líder del Pacto Histórico es consecuente con su discurso.

“¿Y si a Petro le da por renunciar?”, Mauricio Vargas en @ELTIEMPO pic.twitter.com/yAq9NXs0Kg — Sebastián Casas (@JuanCasasH) August 6, 2023

“No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque”, dijo Gustavo Petro el pasado jueves desde Sincelejo, asomando la eventual renuncia a su cargo si se comprueba la versión que ofreció posteriormente su hijo ante la Fiscalía. Vale recordar que para el momento de esta declaración Nicolás Petro no había anunciado que colaboraría con la Justicia.

El plan terrorista para asesinar al fiscal

Pero este no es el único escándalo que acorrala al mandatario colombiano. Su negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se tambalea en medio de violaciones del cese al fuego y amenazas de asesinar al fiscal Francisco Barbosa. Apenas un día después de cumplirse el primer año del Gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía dio a conocer en un comunicado la información obtenida con fuentes de inteligencia militar que hace referencia a un atentado terrorista por parte de esta narcoguerrilla para acabar con la vida del fiscal con un francotirador, lo que habrían planificado cinco altos mandos del ELN en una reunión que se celebró en Venezuela.

La delegación de diálogos del grupo guerrillero desmintió este miércoles la información publicada por la Fiscalía, asegurando que se trata de “un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”. El fiscal no tardó en responder defendiendo la advertencia divulgada por su despacho y recordando lo que a todas luces sería obvio: “Uno no puede ser tan imbécil de atribuirse un hecho como este”. Los detalles han sido revelados por la revista Semana. Según las fuentes de inteligencia, el encargado de organizar el atentado sería alias Rolo, integrante de un frente urbano.

Diálogos con el ELN penden de un hilo

Los enfrentamientos de micrófono de los líderes guerrilleros no han sido solo con el fiscal. El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Helder Giraldo, denunció este martes que el ELN ha violado seis veces el cese al fuego bilateral acordado entre el Gobierno colombiano y esta narcoguerrilla, mientras que las Fuerzas Militares han venido cumpliendo “al 100 % con el cese al fuego bilateral nacional”.

La respuesta del ELN llegó de inmediato, calificando como informaciones “falsas y tendenciosas” lo anunciado por el general Giraldo. Según el ELN, serían las Fuerzas Militares las que no estarían cumpliendo lo acordado en temas tan “sensibles”, poniendo en “riesgo” la confianza de las partes.

Por tal motivo, el ELN solicitó para este miércoles “una reunión extraordinaria del Mecanismo de Monitoreo y Verificación” del cese al fuego bilateral, según reseñó la agencia EFE. Los líderes narcoguerrilleros señalan tanto al fiscal como a las Fuerzas Militares de “falsas acusaciones”. Mientras tanto, Gustavo Petro sigue rogando “diálogo” para avanzar hacia “la paz y la igualdad”.