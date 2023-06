La acusación de 37 cargos federales contra el expresidente Donald Trump en plena campaña por la nominación republicana para las presidenciales de 2024 –siendo el favorito indiscutible en todas las encuestas– dibuja un panorama electoral complejo, al asomarse una judicialización de la política en Estados Unidos. Se trata de un hecho sin precedentes en el país, pues no solo es la primera vez que un exmandatario es sometido a un proceso judicial de esta naturaleza sino que además pondrá a los electores en la disyuntiva de tener que elegir entre el aspirante a la reelección de más edad en la historia y el candidato de la oposición enfocado en su defensa en los tribunales.

El líder republicano ha insistido en que se trata de una “cacería de brujas”. También ha advertido que la primera potencia mundial se está convirtiendo en una “república bananera”. Su abogada, Alina Habba, agregó este martes mientras Trump acudía a la audiencia en una corte federal de Miami que se trata de una “persecución selectiva” a un dirigente opositor que “solo se ve en dictaduras como las de Cuba y Venezuela”. ¿Está EE. UU. siguiendo los pasos de estos regímenes? ¿Se puede comparar con la criminalización en Nicaragua de los rivales políticos que pretendieron disputarle la presidencia al dictador Daniel Ortega? El analista republicano Adolfo Franco aclara en entrevista con PanAm Post que la comparación no llega aún a estos extremos pero sí ve que el país está dando “un paso atrás” en cuanto al respeto a la oposición. “Nunca se ha encarcelado a oponentes políticos en EE. UU., y menos por un caso como este”.

Doble justicia, manipulación y maniobra electoral

Franco lamenta que la nación garante de la libertad y la democracia en el hemisferio occidental esté ante “una cuestión política para manipular el sistema”. Y es que a su juicio, hay una doble justicia: “Una justicia para los demócratas y otra justicia para los republicanos”. Por ello asegura que esta va a ser la base de la defensa de Trump. Recuerda cómo ha sido muy distinto el trato con la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, y con el actual presidente Joe Biden, quienes han estado involucrados en presuntos delitos similares a los que hoy se le imputan al fundador del movimiento Make America Great Again (MAGA).

Pero una cosa sí tiene clara. Adolfo Franco sabe que el proceso contra Donald Trump va a ser largo y se atreve a aseverar que eso forma parte de la estrategia electoral de los demócratas. “Esto no se va a resolver antes de noviembre de 2024. Es imposible. El sistema nuestro no funciona de tal manera. Así que lo que quieren los demócratas es que el pueblo norteamericano tenga que escoger entre Joe Biden y un candidato que está bajo este tipo de acusación. Eso es lo que quieren ellos. No que se resuelva antes”.

La jugada electoral sería entonces prolongar el proceso judicial para que los votos republicanos duros no le alcancen a Trump para ganar nuevamente la Presidencia, pues explica que “no hay suficientes demócratas ni republicanos para elegir a sus candidatos”, razón por la cual los independientes juegan un rol fundamental en las elecciones. Sin embargo, cree que estos electores no tomarán el riesgo de votar por un candidato acusado, lo que se convertiría en “un beneficio enorme para los demócratas”.

Un mal precedente

Adolfo Franco asegura que se trata de una “maniobra bien cínica, y una manipulación del sistema” por parte de los demócratas para ir judicialmente contra Trump. Pero tiene incluso una preocupación mayor. Considera que el precedente que va a sentar este proceso llevará a los republicanos a proceder de la misma manera cuando vuelvan al poder. “Y esto es lamentable”, agrega. De hecho, Donald Trump dijo este martes en la noche desde un evento de campaña en Nueva Jersey que si vuelve a la Casa Blanca va a designar a un fiscal especial para que persiga “al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal de Biden”.

Mientras tanto, quien está en el banquillo de los acusados es Trump. Incluso Adolfo Franco estima que la persecución contra el exmandatario no ha terminado. “Vienen unos cargos en Georgia dentro de poco”, adelanta. El también abogado explica además que en caso de que Donald Trump fuera declarado culpable no contaría con ningún beneficio y podría enfrentar una sentencia de 20 años de cárcel por un solo cargo de los 37 que le han sido imputados. Y en el caso más extremo y absurdo, la suma de todos los cargos daría para una pena de hasta 800 años de prisión.