La resistencia ucraniana continúa sorprendiendo a los invasores. En el décimo día de la incursión rusa, con el asedio en su mayor nivel en varias ciudades, entre ellas la estratégica Mariúpol, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reapareció en Kiev y envío varios mensajes a sus ciudadanos y al mundo, mostrando un aparente control de la situación. Llamó a los civiles a pasar a la ofensiva en las ciudades invadidas, anunció un nuevo acuerdo en el área tecnológica con el magnate Elon Musk y presentó nuevas cifras de soldados rusos abatidos.

“¡Ucranianos! En todas nuestras ciudades, donde el enemigo ha invadido, pasen a la ofensiva. Salgan a las calles. Tenemos que luchar cada vez que tengamos una oportunidad”, dijo el mandatario en un video divulgado en su página oficial de Facebook aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de este 6 de marzo (hora local), según reseñó Infobae.

Minutos antes había anunciado a través de su cuenta de Twitter que conversó nuevamente con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el que trató temas relacionados con la seguridad, ayuda financiera a Ucrania y la continuación de sanciones contra Rusia.

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia.

