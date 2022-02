Atacar los canales de comunicación es la técnica que usan muchos modelos autoritarios para limitar el intercambio de información entre sus ciudadanos. Lo hizo el régimen cubano en julio del año pasado en el intento por sofocar los llamados a protestar y ahora lo está haciendo Rusia con el mismo fin. Miles de personas salieron a la calles de Moscú y San Petersburgo para reclamar por la invasión a Ucrania y muchas de esas imágenes trascendieron en redes sociales al resto del mundo, incluyendo las escenas de brutales arrestos.

Al parecer, el gobierno de Vladimir Putin quiere limitar la difusión de estas imágenes, así como reducir las manifestaciones de descontento e imponer su voluntad. Esto explicaría por qué Twitter y Facebook atraviesan interrupciones de sus servicios en Rusia. Las métricas del grupo de monitoreo NetBlocks confirmaron la restricción desde múltiples proveedores de internet.

«Somos conscientes de que Twitter está restringido para algunas personas en Rusia y estamos trabajando para mantener nuestro servicio seguro y accesible», confirmó la empresa.

Por su parte Ucrania ha sufrido varios ciberataques presuntamente desde Rusia y corre el riesgo de un apagón masivo de internet para deshabilitar la infraestructura de telecomunicaciones a nivel de red. Aunque la idea podría fracasar porque el multimillonario y CEO de Tesla, Elon Musk, anunció su apoyo desde el espacio.

Es evidente que el creciente autoritarismo digital no pertenece solo a China, que extendió sus tentáculos en la isla caribeña para asegurarse el control del principal proveedor de la isla. Rusia también recurre al mismo tipo de censura.

Servicio de Facebook interrumpido

Facebook oficializó la interrupción del servicio en Rusia. El motivo fue que la empresa propiedad de Meta comenzó a etiquetar contenido de medios estatales, calificándolos de propaganda y dificultando su distribución.

«Ayer, las autoridades rusas nos ordenaron parar la verificación independiente y el etiquetado del contenido de cuatro medios estatales rusos. Como resultado, han anunciado que restringirán el servicio a los usuarios», informó el presidente de asuntos globales de Meta.

«Los ciudadanos rusos están usando las aplicaciones de Meta para expresarse y organizarse. Queremos que sigan haciendo oír sus voces y compartiendo lo que está sucediendo».

Una guerra híbrida

El pasado 15 de febrero Rusia también habría ejecutado ciberataques contra el sector bancario y el Ministerio de Defensa. La Casa Blanca aseguró tener «información técnica» que vinculó a la agencia de inteligencia militar rusa GRU. Reino Unido, Francia y Australia también responsabilizaron a Moscú.

Luego, el 23 de febrero, ocurrió algo similar contra varios bancos y páginas web del Gobierno y el Parlamento. Según el departamento de ciberseguridad del Consejo de Seguridad de Ucrania (SBU), el alto costo de una operación de este tipo descarta la posibilidad de que actuara un hacker solitario o un pequeño grupo, replicó EFE.

Hace muchos años las guerras dejaron de ser convencionales para convertirse en híbridas. Bajo este concepto —relativamente nuevo— cualquier elemento se convierte en el medio perfecto para contraatacar al enemigo, sean recursos naturales, migración, terrorismo, internet, etc. Es lo que hoy está haciendo Vladimir Putin para desarticular al gobierno ucraniano.

El contraataque de Elon Musk

Pero Putin no la tendrá fácil en su guerra digital. Hace pocas horas Musk, anunció que su empresa Starlink, con su constelación de casi 5000 satélites espaciales que brindan servicios de Internet, irá en rescate de Ucrania. «El servicio Starlink ahora está activo en Ucrania», escribió en Twitter en respuesta al ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, cuando este le solicitó ayuda.

Una de las preocupaciones del gobierno ucraniano era precisamente un apagón masivo en las próximas horas. Todo el país habría quedado incomunicado. Funcionarios, ciudadanos e incluso periodistas.