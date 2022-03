La guerra que emprendió Rusia contra Ucrania se está librando por todos los flancos. Desde el campo de batalla hasta el plano comunicacional. La propaganda de guerra está en pleno apogeo con el país invasor demostrando su experiencia en la materia y la nación invadida buscando repeler estos ataques con tácticas similares.

El término se enmarca en la guerra híbrida, conocida por incorporar, además de métodos convencionales, herramientas irregulares para triunfar sobre el enemigo. Rusia sabe de esto. El régimen de Vladímir Putin ha sido acusado previamente por ejecutar ciberataques contra otros países y por difundir «fake news» para desorientar a la opinión pública. Esto último motivó que los medios RT y Sputnik fueran bloqueado por la Unión Europea (UE) por estar al servicio de los intereses del Kremlin.

En los días que van de la guerra, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, difunde cifras de soldados rusos muertos que se ubican en aproximadamente 9000 hasta el 2 de marzo. En contraste, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró en su último balance que había 498 soldados rusos fallecidos, además de 1597 militares heridos. Son números muy distantes que naturalmente generan desconfianza tanto de un lado como de otro.

Son ocho años de conflicto con Rusia, desde que Putin se anexó la península de Crimea en 2014. Tiempo que sirvió al Gobierno ucraniano para prepararse para este escenario de guerra híbrida, explica César Sabas, analista internacional en entrevista con PanAm Post. «Por eso usan las redes sociales y medios de comunicación», asegura.

Es una forma de contraatacar el poderío ruso que supera por mucho al arsenal bélico ucraniano.

Una de las claves para la resistencia de los ucranianos durante la guerra es precisamente la comunicación que Zelenski sostiene. Es una manera de mantener los ánimos ante un enemigo que puede resultar desmoralizante por las asimetrías en el plano armamentístico.

Difundir cifras, posiblemente más elevadas que las reales, se convierte en otra estrategia en esta guerra. También han surgido historias como la del «fantasma de Kiev», la cual no ha sido comprobada, o la de los soldados ucranianos en la Isla de la Serpiente. Pero Putin no se queda atrás, de su lado asegura que la campaña militar rusa en Ucrania «avanza exitosamente».

El medio RT aseveraba días antes de la invasión que las alertas de países occidentales eran infundadas. Una vez iniciada, difundió que presuntos nacionalistas ucranianos estarían torturando a rusos. Como estos, otros casos de propaganda de guerra son difundidos a diario.

Sabas saca a colación el término «stajanovismo». Ucrania estaría usando contra Putin una técnica que irónicamente nació en los tiempos de la Unión Soviética, en lo que hoy es el Donbás ucraniano. Alekséi Stajánov, fue un minero de esa región exaltado como «héroe» en 1970 por supuestamente extraer 14 veces más carbón que sus compañeros. La URSS lo usó como propaganda.

Una investigación posterior de The New York Times determinó que otros mineros ayudaron a Stajánov con tal «hazaña».

El mandatario ucraniano viene usando un lenguaje enfocado a la comunidad internacional. Además, a diferencia de otras épocas de conflictos armados como la Segunda Guerra Mundial, hoy el mundo cuenta con medios digitales y redes sociales.

Desde su cuenta de Twitter, Zelenski declaró el primer día de la guerra que la UE «había dejado solos a los ucranianos». A partir de ahí las fichas comenzaron a moverse. Potencias europeas y Estados Unidos anunciaron envíos de armas y de millones de dólares. El apoyo comenzó a aparecer y eso, según Sabas, fue una estrategia inteligente.

Talked to 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson and 🇵🇱 President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022