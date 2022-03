La invasión de Ucrania por parte del régimen ruso ha conmocionado y horrorizado al mundo, en gran parte porque es la primera guerra de esta escala en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y también porque es la primera guerra a gran escala que se libra con armamento contemporáneo y de alta tecnología. La situación está cambiando rápidamente, pero la cantidad de devastación, muerte y sufrimiento que esta guerra ha infligido es ya inmensa y no hará más que aumentar a medida que la guerra continúe.

No hace falta decir que las personas que componen el régimen ruso son agentes con libre albedrío que tienen la responsabilidad moral de instigar esta guerra injusta y malvada. Sin embargo, vivimos en un mundo caído, donde la gente hace muchas cosas malas. La moralidad exige que nuestras acciones no se ajusten a cómo desearíamos que fuera el mundo, sino a cómo es en realidad. Durante años, pensadores realistas como John Mearsheimer han hecho sonar la alarma de que los esfuerzos occidentales por ampliar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hasta las fronteras de Rusia causarán una inmensa cantidad de problemas.

Antecedentes de la guerra

En resumen, en 2008, la OTAN anunció que veía con buenos ojos que Ucrania y Georgia se unieran eventualmente a la OTAN. Vladimir Putin puso el grito en el cielo y declaró que Rusia (en este artículo se refiere al régimen ruso) encontraría tal movimiento inaceptable. Sin embargo, Occidente no le hizo mucho caso. Como resultado de esta acción, Rusia invadió Georgia en 2008 para asegurar dos provincias escindidas (porque la OTAN no acepta a ningún miembro con disputas territoriales). Más tarde, en 2014, como resultado de un golpe de estado pro-occidental en Ucrania, Putin se movió rápidamente para apoderarse de Crimea (para asegurar el hogar de la flota rusa del Mar Negro con sede en Sebastopol y evitar que los buques navales de la OTAN aseguren un puerto tan cerca de Rusia) y apoyó a dos provincias escindidas en el este de Ucrania, asegurando así que Ucrania también estaría sumida en disputas territoriales y no podría unirse a la OTAN.

La reacción de Occidente a estos acontecimientos ha sido en gran parte impulsada por la condena moral y las proclamaciones de que, como Estado soberano, Ucrania tiene derecho a decidir su futuro por sí misma. Desgraciadamente, cuando se trata de relaciones internacionales, la fuerza hace la fuerza. En palabras del Diálogo de Melián de Tucídides, «El fuerte hace lo que quiere, y el débil sufre lo que debe». Reconocer este hecho de la realidad no es aprobarlo, pero reconocer que es cierto permite prepararse mejor para reducir la cantidad de conflictos y sufrimientos que se producen. La falta de reconocimiento de este hecho ha contribuido en gran medida a la crisis actual.

Para entender mejor el trasfondo de este conflicto, sería conveniente consultar el ensayo de John Mearsheimer de 2014 «Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault» y su discurso de 2015 relacionado con el mismo tema. La idea clave es que Rusia considera que el alineamiento de Ucrania es una cuestión de extrema importancia. En cambio, los Estados occidentales tienen muy poco o ningún interés nacional en Ucrania. Por lo tanto, Rusia está dispuesta a hacer mucho más esfuerzo y dolor para asegurar estos objetivos que Occidente. Por eso, ningún Estado occidental ha declarado la guerra a Rusia y ha acudido a la ayuda militar de Ucrania. Rusia tiene armas nucleares, y los costes de la guerra superarían con creces cualquier beneficio potencial.

Debo admitir que hasta hace poco no esperaba que Rusia emprendiera una medida tan drástica; sin embargo, una vez que comenzó la acumulación de tropas y los esfuerzos diplomáticos parecieron dejar claro que los Estados occidentales no parecían comprender siquiera las exigencias de seguridad de Rusia, y mucho menos estar dispuestos a comprometerse para encontrar una solución, empecé a temer que la guerra era más probable.

¿Qué significa esta invasión?

Todavía es demasiado pronto para saber cuál es el objetivo final específico de Rusia. Puede ser anexionar grandes cantidades de territorio ucraniano y convertir el resto en un Estado tapón. Puede ser algo menos extremo que eso. Y las circunstancias sobre el terreno, por supuesto, también afectarán al resultado.

No puedo asomarme a la mente de Putin, pero la comprensión realista del mundo ofrece un marco interpretativo y predictivo desde el que tratar de entender lo que está sucediendo. En primer lugar, no me parecen creíbles las afirmaciones generalizadas de que Putin es simplemente un loco. Si bien la afirmación entra en el terreno de lo posible, suele ser una forma simplista y conveniente de explicar cualquier papel que haya tenido Occidente en el desencadenamiento de esta tragedia y de evitar hacer el duro trabajo de ponerse en el lugar de los adversarios. Me parece extremadamente improbable que Putin no tuviera ni idea de los inmensos costes en los que él y Rusia en su conjunto incurrirían al emprender esta guerra; probablemente creía que la alternativa habría sido más costosa.

Puede ser que Putin creyera que Occidente se estaba preparando para retomar las regiones escindidas por la fuerza o que la cooperación militar ucraniana con Occidente anunciaba mayores desafíos en el futuro. Hay que entender que esto no tiene por qué ser cierto: Es posible que Putin y el régimen ruso sólo lo hayan creído así. También hay otros factores que pueden contribuir, como el nacionalismo ruso. El escritor nacionalista ruso Anatoly Karlin predijo con precisión que la invasión tendría lugar, y este ensayo es una buena introducción a la perspectiva nacionalista rusa y sus implicaciones en el conflicto.

Las causas exactas y los objetivos finales aún no están claros. Sin embargo, creo que está claro que Putin ha cruzado el Rubicón y que esto tiene algunas implicaciones muy grandes para lo que podemos esperar que ocurra. En pocas palabras, Putin debe conquistar o morir, y probablemente no se detendrá hasta lograr la victoria (de alguna forma). Cuanto más se alargue la guerra, más brutalidad y masacre podemos esperar ver, y sospecho que Putin preferiría convertir a Ucrania en un páramo desolado y devastado antes de verla alineada con Occidente.

Esto también significa que Occidente debe tener mucho cuidado de no arrinconar a Putin. En su declaración de guerra, hizo una amenaza no muy velada de usar armas nucleares si Occidente interfiere, y la medida de poner las fuerzas nucleares rusas en alerta máxima pretende respaldar esto. Rusia dispone de armas nucleares tanto tácticas (piense en el campo de batalla) como estratégicas (piense en misiles intercontinentales) que podrían ser utilizadas si el régimen ruso se siente lo suficientemente amenazado. Creo que las probabilidades actuales de que eso ocurra son muy bajas, pero más altas que hace un mes.

¿Qué ocurre sobre el terreno?

La situación sobre el terreno está envuelta en la niebla de la guerra y es probable que ni siquiera los participantes directos tengan idea del verdadero estado de la situación. Hay que tener en cuenta que ambos bandos en esta guerra están haciendo un uso generalizado de la propaganda y que incluso las personas que no tienen intención de desinformar pueden tener una comprensión incorrecta de la situación real, dado el caos y la confusión que reina actualmente.

No cabe duda de que Ucrania está ganando la guerra de propaganda. El público occidental simpatiza claramente con Ucrania y está difundiendo la narrativa ucraniana con mucho gusto.

Desgraciadamente para Ucrania, creo que Rusia está ganando la guerra real y lo está haciendo con bastante facilidad, y esto es lo que al final importará. Creo que muchos occidentales se van a escandalizar en las próximas semanas cuando resulte que la invasión no ha sido aplastada, como se les ha hecho creer que es inminente, y que Rusia sigue haciendo avances estratégicos. Las ilusiones sobre las posibilidades de Ucrania están por todas partes y a veces rozan la pura fantasía.

Steve Davies, del Instituto de Asuntos Económicos, ha resumido esta extraña situación de forma sucinta:

No hay duda de que ha habido problemas y meteduras de pata, pero esto es lo normal en la guerra. Rusia se ha visto especialmente afectada por problemas logísticos y de abastecimiento, en mi opinión derivados en parte de la rapidez con la que avanzan sus unidades de avanzada. Ryan Baker tiene una visión histórica útil sobre el ritmo de caracol incluso de los asaltos ofensivos más exitosos.

Sin embargo, aunque sospecho firmemente que Rusia ganará la fase convencional de la guerra con holgura (aunque admito plenamente que podría estar equivocado), no estoy tan seguro de lo que cabe esperar después. Se ha anticipado ampliamente que habrá una resistencia armada generalizada por parte de la población ucraniana, como la experiencia de América en Irak y Afganistán.

Mis expectativas iniciales sobre el nivel de resistencia ucraniana, y las de otros que anticiparon correctamente la invasión, como Richard Hanania y Anatoly Karlin, han sido erróneas hasta ahora. Pero esto no significa necesariamente que se vaya a producir una guerra popular de molienda.

El gobierno ucraniano ha sido excelente a la hora de hacer propaganda viral en las redes sociales en la que aparecen atractivas jóvenes ucranianas, programadores empollones y ancianas abuelas empuñando armas y preparando cócteles molotov. El gobierno ucraniano también ha repartido decenas de miles de rifles y ha abierto las cárceles. Pero la realidad de la situación es que las masas de civiles sin entrenamiento y con munición limitada no durarán mucho tiempo contra la artillería y el blindaje pesado rusos concentrados. En el momento de escribir estas líneas, Rusia ha comenzado a bombardear intensamente, sobre todo en la ciudad oriental de Kharkiv, y el sufrimiento de los que no han podido huir será catastrófico.

Como resultado de la propaganda, los occidentales se han exaltado ante la idea de que Ucrania se convierta en el Vietnam o el Afganistán de Rusia. Pero si la gente se detiene a pensar por un momento, este es uno de los peores resultados posibles para el pueblo de Ucrania. Una guerra de este tipo dejaría el país como una ruina humeante, desplazaría a millones y millones de personas y llevaría a una brutal represión rusa. No está claro qué conseguiría esa destrucción, aparte de asegurar una matanza masiva de ucranianos y hacer que los occidentales se sientan bien mientras se sientan en el sofá y contemplan la heroicidad ucraniana.

¿Está América en peligro?

En mi opinión, el riesgo de que América se vea arrastrada a esta guerra es bajo pero no insignificante. Hay quienes piden abiertamente que los EEUU ataquen a Rusia, como el corresponsal jefe de la NBC en el extranjero, Richard Engle, que tuiteó que Occidente debería atacar la principal columna rusa que avanza sobre Ucrania, mientras que otros utilizan eufemismos apenas disimulados como «zona de exclusión aérea», que es el código para «derribar aviones rusos y atacar las defensas aéreas rusas dentro de Rusia». Cualquiera de estas opciones supone el riesgo de una escalada nuclear.

Las armas nucleares suelen tener un efecto aleccionador incluso en las personas más idiotas, así que el hecho de que haya personas, incluidos antiguos comandantes de la OTAN, que pidan esto roza lo terrorífico. Afortunadamente, la administración de Biden ha sido inusualmente clara en cuanto a que ni siquiera existe la posibilidad de una zona de exclusión aérea o de la entrada de tropas en Ucrania.

El mayor peligro proviene del riesgo de accidentes y malentendidos. La guerra es extremadamente caótica, y los planes y las precauciones mejor trazadas pueden desmoronarse rápidamente. Esperemos que las cabezas sobrias sigan prevaleciendo y limiten los riesgos en la medida de lo posible.

Hay mucho más que discutir sobre esta trágica situación, y las cosas están evolucionando rápidamente. Aunque no estoy seguro de las probabilidades, podemos esperar y rezar para que las conversaciones entre Ucrania y Rusia conduzcan a un alto el fuego lo antes posible.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

Zachary Yost es un escritor independiente y alumno de Mises U.