El llamado del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a conformar la legión internacional compuesta por extranjeros voluntarios que quieran ayudar a defender Ucrania de la invasión rusa tuvo eco en Colombia. Un grupo de exmilitares colombianos inició gestiones para viajar a la nación invadida y sumarse al combate contra los rusos incluso antes de que el gobierno ucraniano lanzara este sábado una página web en la que los extranjeros pueden llenar su solicitud para viajar al territorio ucraniano y defenderlo.

Son unos 50 exintegrantes del Ejército de Colombia los que iniciaron esta semana el proceso para sumarse a la Legión Internacional por la Defensa de Ucrania, según reveló el periódico El Espectador.

Los voluntarios se habrían puesto en contacto con un militar ucraniano para iniciar el proceso, según reveló el sargento viceprimero retirado, Camilo Sánchez, en entrevista ofrecida al mencionado medio colombiano desde un país centroamericano no revelado.

“Nos solicitaron documentos que acreditaran que no tenemos antecedentes penales o procesos disciplinarios en curso. Además, nos pidieron certificar nuestra experiencia militar en combate y la hoja de vida en la que se especificara nuestro conocimiento en terreno. Una vez se comprobó esa documentación nos citaron a una entrevista. Si Dios quiere en diez días nos estaremos sumando a la legión en Ucrania”, explicó el exmilitar colombiano.

“Únete a la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania”. Con esta frase se convoca en la página web a sumarse al combate a todo ciudadano extranjero que “apoye a Ucrania tras la invasión rusa, que quiera participar activamente en la lucha por la libertad y la democracia de Europa y que tenga experiencia en combate o quiera adquirirla junto a los valientes defensores ucranianos”. Son siete los pasos que se deben seguir para sumarse a la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania:

El presidente ucraniano hizo esta convocatoria a los extranjeros desde el pasado 27 de febrero. Al día siguiente firmó un decreto en el que se ordena el levantamiento temporal de visado para extranjeros con el fin de que se unan a la lucha contra las fuerzas invasoras rusas, según informó el medio ucraniano The Kyiv Independent.

El decreto sobre las visas, que entró en vigencia desde el 1 de marzo, se dio a conocer justo cuando el Ministerio de Defensa citó en su cuenta oficial de Twitter palabras de la viceministra Hanna Maliar, respecto a extranjeros que estarían solicitando formar parte del frente ucraniano.

“President Zelenskyy announced creation of a new unit named "International Legion".We already have thousands requests from foreigners, who want to join the resistance to the 🇷🇺 occupiers and protect the world security from Putin regime"-Hanna Maliar – Deputy Minister of Defence

