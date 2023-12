Miles de entrometidos han acudido a Abu Dhabi para adelantarse a lo que consideran un apocalipsis inminente. La 28ª reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC COP28), que se celebra en Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU), está presidida por su presidente, Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de EAU y Enviado Especial de EAU para el Cambio Climático. Al Jaber es también director ejecutivo de Adnoc, la Abu Dhabi National Oil Company de propiedad estatal, así como presidente de Masdar, también conocida como Abu Dhabi Future Energy Company, una firma de energías renovables de propiedad estatal. No pasó desapercibida la ironía de que un ejecutivo petrolero dirigiera una reunión destinada a eliminar los combustibles fósiles de la economía mundial.

De hecho, la conferencia sobre el clima estuvo plagada de controversias e intrigas incluso antes de empezar. Inmediatamente después del nombramiento de Al Jaber como presidente, los activistas del clima denunciaron su presidencia como un conflicto de intereses y un atropello, y un activista se quejó: «este nombramiento va más allá de poner al zorro a cargo del gallinero». La COP28 es la primera conferencia en la que un director general de la industria, y no digamos de la industria petrolera, se pone al frente de la agenda de mitigación del cambio climático. Tras su nombramiento, no tardaron en sucederse las peticiones para que Al Jaber dimitiera de su cargo de Director General de Adnoc, peticiones que fueron ignoradas.

La polémica no hizo sino aumentar a medida que se acercaba la cumbre. Apenas un mes antes del comienzo de la conferencia, en una reunión en línea de un evento de She Changes Climate, Al Jaber respondió airadamente a Mary Robinson —política irlandesa, presidenta del grupo Elders y ex enviada especial de la ONU para el cambio climático— después de que Robinson desafiara a Al Jaber a comprometerse a eliminar por completo los combustibles fósiles. Robinson afirmó: «Estamos en una crisis absoluta que está perjudicando a mujeres y niños más que a nadie». Establecer conexiones tan absurdas es típico de los activistas climáticos, que a menudo mezclan la política de identidad con su activismo climático, lo que aparentemente les da la sensación de que están abordando todos los supuestos problemas del mundo en un solo esfuerzo.

Al Jaber respondió contraatacando:

Acepté venir a esta reunión para tener una conversación sobria y madura. De ninguna manera me apunto a una discusión alarmista. No existe ninguna ciencia, ni ningún escenario, que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que va a permitir alcanzar 1,5C [el límite de aumento de temperatura decretado en el Acuerdo de París sobre el clima]. . . . . . . Por favor, ayúdenme, muéstrenme la hoja de ruta para una eliminación progresiva de los combustibles fósiles que permita un desarrollo socioeconómico sostenible, a menos que quieran llevar al mundo de nuevo a las cavernas. (el subrayado es mío)

Las declaraciones de Al Jaber se han considerado rayanas en la «negación» de la ciencia del cambio climático, cuando no explícitamente representativas de ella, y se le ha atacado por ello. Sin embargo, son las únicas declaraciones racionales y basadas en pruebas que se han hecho durante esta acalorada conversación.

Otras acusaciones de que Al Jaber pretende socavar la agenda del cambio climático proceden de comunicaciones filtradas entre miembros del personal de la COP28 y de Adnoc, algunos de los cuales han trabajado en ambos cargos. Los documentos filtrados sugieren claramente que Al Jaber planeaba utilizar su cargo de presidente de la COP28 para hacer negocios petrolíferos a escondidas con funcionarios de los gobiernos de los países participantes. Estas revelaciones provocaron un frenesí entre los grupos de activistas climáticos. Sólo cabe esperar que estos planes sean ciertos y que Al Jaber haya conseguido cerrar algunos tratos petroleros para Adnoc y sus clientes potenciales. Semejante actividad económica no es tanto un signo de hipocresía como una prueba de que los agentes económicos perseguirán intercambios racionales, a pesar de los obstáculos planteados por la interferencia en el mercado de intervencionistas como las Naciones Unidas y sus cómplices políticos, incluidos los obstáculos autoimpuestos por los propios agentes económicos.

Otras acusaciones vertidas contra la presidencia de Al Jaber en la COP28 incluyen la acusación de que Adnoc «tiene los mayores planes de expansión con cero emisiones netas de todas las compañías del mundo». Adnoc, se afirma, ha estado ampliando enormemente su desarrollo de combustibles fósiles, lo que traicionaría los esfuerzos para lograr la neutralidad de carbono en 2050. Dado que las exportaciones de combustibles fósiles representan aproximadamente el 70% de las exportaciones de mercancías de los EAU, estos esfuerzos de expansión sólo tienen sentido desde el punto de vista económico.

Puede que Al Jaber sea la única persona cuerda que asista a la COP28, pero es probable que se le presione para que acceda a las exigencias de los catastrofistas climáticos. El resto de los participantes parecen estar histéricos bajo el influjo de un engaño masivo. Contra los hechos de la ciencia y los beneficios de la tecnología basada en combustibles fósiles, creen que el CO2 es «contaminación», que la «sostenibilidad» requiere imponer un enorme impuesto a la humanidad por la respiración y el crecimiento de la vida vegetal, y que los métodos agrícolas de la Revolución Verde original —que han aumentado los rendimientos en muchos factores— deben ser eliminados y sustituidos por una nueva Revolución Verde ambientalista. Creen que la producción industrial debe llevarse a cabo utilizando insumos que no sean combustibles fósiles y que una miríada de productos industriales deben excluir los materiales basados en combustibles fósiles. Estas exigencias son tan delirantes como cualquier otra promulgada por el Presidente Mao Zedong durante el Gran Salto Adelante.

La neutralidad de carbono para 2050 es una exigencia insanablemente imposible. Nuestra civilización industrial, y la población que sustenta, dependen de los avances logrados en la extracción y uso de combustibles fósiles. Incluso el científico y polímata canadiense Vaclav Smil —un creyente en el cambio climático que, por lo demás, es una fuente creíble— está de acuerdo. En su libro “Cómo funciona realmente el mundo”, Smil escribe:

“Para los que ignoran los imperativos energéticos y materiales de nuestro mundo, los que prefieren los mantras de soluciones verdes a entender cómo hemos llegado a este punto, la receta es fácil: basta con descarbonizarse, pasar de la combustión de carbono fósil a la conversión de flujos inagotables de energías renovables. El verdadero problema es que somos una civilización basada en los combustibles fósiles, cuyos avances técnicos y científicos, calidad de vida y prosperidad dependen de la combustión de enormes cantidades de carbono fósil, y no podemos simplemente abandonar este factor determinante de nuestra fortuna en unas pocas décadas, por no hablar de años. La descarbonización completa de la economía mundial para 2050 sólo es concebible ahora a costa de un impensable retroceso económico mundial, o como resultado de transformaciones extraordinariamente rápidas basadas en avances técnicos casi milagrosos”.

Como parecía sugerir el sultán Ahmed Al Jaber, los catastrofistas del cambio climático de la COP28 relegarían a la humanidad a las condiciones preindustriales —relegando a la miseria y al hambre a los habitantes de las regiones más pobres—, todo ello para hacer frente a un fantasma cuya existencia es, en el mejor de los casos, dudosa.

La economía del catastrofismo del cambio climático implica una planificación centralizada global y un intervencionismo sin precedentes. Es irracional en la medida en que renuncia deliberadamente a ventajas económicas conocidas, desecha métodos probados y rechaza el enfoque basado en el mercado que ha demostrado maximizar los insumos para la producción eficiente de riqueza. Impone artificialmente el cambio tecnológico en lugar de permitir que se desarrolle por sí mismo. Además, pretende recortar la libertad económica suplantando las opciones de productores y consumidores y sobrescribiéndolas con los planes de una dictadura del cambio climático.

Los resultados completos de la COP28 se conocerán este 14 de diciembre. Sólo cabe esperar que acabe en un abyecto fracaso. Los activistas climáticos han sugerido que ya lo ha hecho.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Michael Rectenwald es autor de doce libros y miembro distinguido de Hillsdale College.