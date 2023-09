Los precios del petróleo se están disparando y, como siempre, leemos en muchos artículos que la culpa es de la OPEP y Rusia. Sin embargo, si la OPEP y sus aliados fueran todopoderosos y los impulsores de los precios del petróleo, ¿por qué se han desplomado el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) en 2022? La OPEP sólo reacciona ante la demanda, pero no fija los precios. Es un fijador de precios.

El WTI ha subido un 13% en lo que va de año, pero no empezó a repuntar hasta mayo. El WTI sólo ha subido un 6% en el último año. A 90,7 $/barril, aún está lejos del máximo de 122 $/barril de junio de 2022 y apenas alcanza los niveles de noviembre de 2022.

¿Qué hizo que los precios del petróleo se desplomaran desde sus máximos de junio del 22? Las subidas de tipos y la contracción monetaria hundieron todo el complejo de materias primas hasta los niveles previos a la invasión de Ucrania, a pesar de los recortes de producción, el riesgo geopolítico y la reapertura china. Los precios de las materias primas se rigen por factores monetarios, y la postura de línea dura de los bancos centrales mundiales aceleró la caída a pesar de los retos de la cadena de suministro y los límites a la producción. Sumado al descenso de la masa monetaria y a las subidas de tipos, los Estados Unidos y la producción de países no pertenecientes a la OPEP compensaron el impacto negativo de los límites impuestos por Rusia y la OPEP a algunas exportaciones. La competencia funciona. Por último, los precios del petróleo tropezaron porque la demanda asiática acabó siendo más débil de lo estimado y la producción industrial mundial disminuyó, sobre todo en las economías desarrolladas.

La debilidad del crudo fue una combinación de factores monetarios, el aumento de la oferta de los estados unidos y el debilitamiento de la demanda mundial. Esos tres factores se han invertido ahora al mismo tiempo.

No podemos culpar a la OPEP cuando los precios suben e ignorarla cuando bajan.

El mayor reto para el mercado del petróleo en las economías desarrolladas en los próximos cinco años es autoinfligido.

Gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo declararon la guerra a la inversión en combustibles fósiles bajo la errónea opinión de que la oferta y los precios no se verían afectados. Según JP Morgan, existe una infrainversión crónica en el complejo del petróleo y el gas que supera los 600.000 millones de dólares anuales. En 2022, con la subida de los precios del petróleo hasta los ya mencionados 122 $/barril, las empresas de todo el mundo siguieron reduciendo la inversión en exploración y producción. Los gastos de capital de desarrollo se mantuvieron al mínimo, e incluso algunos gigantes europeos del petróleo y el gas empezaron a vender su estrategia de «emisiones netas cero», ignorando la realidad energética mundial. La inversión total en petróleo y gas fue inferior a la amortización por sexto año consecutivo, según Goldman Sachs.

La transición energética no puede producirse por imposición ideológica. Requiere tecnología y competencia. Destruir los incentivos para invertir en petróleo y gas e imponer una visión ideológica, no industrial, de la energía ha hecho que las economías desarrolladas dependan más de los combustibles fósiles.

Cuando los políticos deciden, ignoran voluntariamente los cálculos económicos porque creen que el mundo político dicta los precios, no la oferta y la demanda. Se ha abandonado el análisis económico, y el resultado es un escenario sumamente negativo.

Las economías desarrolladas han destruido todos los incentivos para invertir en diversificación y seguridad de abastecimiento de petróleo y gas movidas por una visión ideológica del mundo sin disponer de una alternativa viable, abundante y flexible. Así, cuando la administración los estados unidos impone más restricciones a la inversión en petróleo y gas y la Unión Europea decide reducir la capacidad nuclear y prohibir el desarrollo de los recursos nacionales, lo único que han hecho es que sus economías dependan más de los proveedores extranjeros.

Los gobiernos occidentales exigen ahora que la OPEP produzca más y, al mismo tiempo, afirman que sus naciones no utilizarán combustibles fósiles en diez años. Este es el trato imaginario que nosotros, en Occidente, ofrecemos a las naciones productoras de petróleo y gas: «Queridos productores de petróleo y gas, tenéis que producir tanto como demandemos y venderlo barato, invirtiendo miles de millones de dólares en desarrollo, pero no utilizaremos vuestro producto en diez años». Imagino que no hay prisa por firmar un acuerdo así.

Es difícil creer que los productores mundiales de los mercados emergentes vayan a estar encantados con la perspectiva de eliminar sus exportaciones de energía sólo para importar más ingeniería de «transición energética» de las naciones desarrolladas.

Según fuentes de la OPEP, podría producirse un choque de oferta de dos millones de barriles diarios en el invierno de 2023. Otros analistas son más prudentes, pero siguen viendo un mercado tenso hoy y que puede empeorar a medida que se haga más patente el peaje de la falta de inversión.

Todo el rebote de los precios del petróleo desde mayo se debe a la precipitada decisión de los bancos centrales de detener el endurecimiento monetario antes de que la batalla de la inflación haya terminado y a la equivocada decisión de limitar las inversiones en recursos nacionales en medio de una batalla geopolítica sin una alternativa clara. Los gobiernos han creado su propio shock de oferta al colocar opiniones ideológicas en la industria energética. Las alternativas aún no son evidentes; la tecnología y la disponibilidad no se han desarrollado plenamente, pero los políticos ya han decidido cuándo debe completarse la transición.

El petróleo crudo no sustituyó al aceite de ballena por decisión de ecologistas o políticos. El crudo desplazó a otras fuentes de energía porque era más fácil de almacenar, producir y transportar. El petróleo crudo y el gas natural demostraron ser abundantes, fáciles de gestionar y económicamente eficientes. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la transición energética la deciden los políticos sin permitir que la tecnología, la competencia o el ingenio humano den con una alternativa mejor, más flexible y más económica. Las energías renovables son estupendas, pero intermitentes y volátiles. Tenemos que permitir que el mundo produzca alternativas cuando puedan sustituir realmente a los recursos energéticos actuales sin destruir nuestro estilo de vida y nuestra economía.

Podemos culpar a la OPEP de la subida de los precios del petróleo, pero lo cierto es que sólo reacciona ante la debilidad de la demanda y los bajos precios. Puede que la OPEP aumente la producción en su próxima reunión, pero la realidad es que los problemas de abastecimiento energético han sido creados por los gobiernos occidentales y pueden persistir. En lugar de permitir que todas las fuentes de energía compitan y que la asignación de capital genere las inversiones necesarias para la seguridad del suministro y la transición energética, lo que ha ocurrido es que podemos haber creado una crisis energética por diseño político. Las alternativas no están listas y los recursos nacionales que podrían limitar los precios han sido prohibidos o severamente limitados.

La ironía es que cualquiera que entienda de energía sabe que no hay transición energética exitosa sin gas natural y energía nuclear, y esto requiere incentivos para invertir en seguridad energética. Los gobiernos no darán marcha atrás, y preferirán un descenso de los precios de la energía procedente de una profunda recesión a una mejora procedente de la diversificación y la inversión.

Ésta puede ser otra crisis energética creada por designio político. Por desgracia, en lugar de aprender y cambiar, los responsables políticos de muchos países desarrollados preferirán imponer restricciones a los consumidores. En última instancia, la planificación incorrecta de esta transición energética no es una cuestión de soberanía energética o de cambio climático, sino una forma de controlar a los ciudadanos. Por eso muchos gobiernos prefieren que suban los precios de la energía, porque eso les permitirá imponer restricciones a los consumidores.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Daniel Lacalle es doctor en Economía, autor de bestsellers y profesor de economía global en el IE Business School de Madrid.