“La tecnología es la principal razón por la que muchos de nosotros seguimos vivos para quejarnos de ella”. —Garry Kasparov 2Si doy 30 pasos linealmente, llego a 30. Si doy 30 pasos exponencialmente, llego a mil millones”. —Ray Kurzweil

Mientras los líderes mundiales tratan de decidir si lo mejor para sus intereses es la Tercera Guerra Mundial u otra atrocidad impuesta, diversas fuerzas tienen a los Estados en el punto de mira de la extinción. La principal de estas fuerzas es la naturaleza exponencial de la evolución y la tecnología, que trabajan juntas para hacer avanzar la vida humana. La otra amenaza para la existencia del Estado son las heridas autoinfligidas no tratadas, de las que hablaré más adelante.

Empecemos por la evolución. Poco después del big bang, empezaron a formarse átomos que, más tarde, se combinaron en moléculas. El carbono, en particular, dio lugar a estructuras más complicadas. Como escribe el famoso inventor, empresario y futurista Ray Kurzweil en su obra magna, The Singularity Is Near: Cuando los humanos trasciendan la biología,

Está claro que las leyes físicas de nuestro universo son precisamente las necesarias para permitir la evolución de niveles crecientes de orden y complejidad… los compuestos basados en el carbono se hicieron cada vez más intrincados hasta que agregaciones complejas de moléculas formaron mecanismos autorreplicantes, y se originó la vida. En última instancia, los sistemas biológicos desarrollaron un mecanismo digital preciso (ADN) para almacenar la información que describe una sociedad más amplia de moléculas.

La evolución guiada por el ADN dio lugar a organismos capaces de detectar y procesar información y almacenarla en sus cerebros y sistemas nerviosos. Con el tiempo, las primeras formas de vida empezaron a detectar patrones y, más tarde, los humanos desarrollaron la capacidad de formar abstracciones sobre el mundo. Cuando el hombre desarrolló un pulgar oponible, empezó a crear métodos que mejoraban sus posibilidades de supervivencia, como el uso de un palo largo para alcanzar la fruta más alta.

También aprendió que podía ahuyentar a los competidores por la fruta amenazándolos con el palo. La tecnología evolucionó como algo con más de un filo.

La ley del rendimiento acelerado

Lo que no se suele entender de los procesos evolutivos es que progresan a lo largo de una curva exponencial. La naturaleza exponencial de la progresión no es obvia en sus primeras etapas, e incluso en etapas avanzadas como la tecnología de la información actual, el progreso no parece tan profundo. La razón es que incluso una curva exponencial puede parecer lineal en un periodo de tiempo lo suficientemente corto, incluso después de alcanzar el vértice de la curva, definido como el punto en el que los valores del eje Y empiezan a aumentar rápidamente.

Figura 1: Crecimiento lineal frente a exponencial



El sutil poder de lo exponencial se revela en un artículo de Mother Jones de 2013, como ya comenté en mi libro The Fall of Tyranny, the Rise of Liberty:

Imagina que el lago Michigan se drenara en 1940 y tu tarea consistiera en llenarlo duplicando la cantidad de agua que añades cada 18 meses, empezando con una onza. Así, al cabo de 18 meses añades dos onzas, 18 meses después añades cuatro onzas, y así sucesivamente. Casualmente, mientras añadías tu primera onza al lago seco, hizo su debut el primer ordenador programable. Continúa. Para 1960 has añadido 150 galones. Para 1970, 16.000 galones. No vas a ninguna parte. Incluso si sigues hasta 2010, todo lo que puedes ver es un poco de agua aquí y allá. En los 47 periodos de 18 meses que han pasado desde 1940, has añadido unos 140,7 billones de onzas de agua. Has trabajado mucho, pero casi no has progresado. Sacas la calculadora y descubres que necesitas 144 cuatrillones de onzas más para llenar el lago. Nunca acabarás, ¿verdad? Pues no. Sigues llenándolo como siempre, duplicando la cantidad que añades cada 18 meses, y en 2025 el lago está lleno. En los primeros 70 años, casi nada. Luego, 15 años más tarde, el trabajo está terminado.

Una famosa cita de El sol también sale, de Ernest Hemingway, sugiere un proceso exponencial cuando a uno de los personajes le preguntan cómo se arruinó: «De dos maneras. Gradualmente y luego de repente».

En su libro La era de las máquinas inteligentes: When Computers Exceed Human Intelligence, Kurzweil expone el mismo argumento con un ejemplo del mundo real: «Pensemos en Garry Kasparov [Campeón del Mundo de Ajedrez (1985-2000)], que despreció el patético estado del ajedrez por ordenador en 1992. Sin embargo, la incesante duplicación de la potencia informática cada año permitió a un ordenador derrotarle sólo cinco años después».

En 2020, Kaspárov relativizó su derrota, afirmando que era aleccionadora y que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) no va demasiado rápido, sino demasiado lento. Sin embargo, muchos (aunque no Ray Kurzweil, como cabría esperar) creen que estamos siendo sustituidos por máquinas. En un discurso ante el Consejo de Relaciones Exteriores hace cinco años, Kurzweil dijo: «La IA nos beneficiará del mismo modo que lo han hecho las tecnologías anteriores. Mi opinión no es que la IA vaya a desplazarnos. Nos va a mejorar. Ya lo hace».

Los temerosos de la innovación tecnológica quieren saber si hay algo que pueda detenerla. Según Kurzweil, sí lo hay:

Cuando fundé mi empresa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y síntesis de voz (Kurzweil Computer Products) en 1974, las operaciones de capital riesgo en alta tecnología en los Estados Unidos ascendían a menos de treinta millones de dólares (en dólares de 1974). Incluso durante la reciente recesión de la alta tecnología (2000-2003), la cifra fue casi cien veces mayor. Tendríamos que derogar el capitalismo y todo vestigio de competencia económica para detener esta progresión. [énfasis mío].

El Foro Económico Mundial tiene grandes planes para nosotros

Frases como «el Nuevo Pacto Verde», «el Gran Restablecimiento», «Reconstruir Mejor», «el cambio climático», «la Cuarta Revolución Industrial» —junto con la reciente pandemia de cóvidos— señalan un intento orquestado de derogar lo que queda del capitalismo.

No funcionará. Los proyectos necesitan financiación y el dinero inflable que utilizan los Estados, que ha sufrido un perpetuo envilecimiento desde la creación del Banco de Inglaterra en 1694 y, sobre todo, desde que la Fed abrió sus puertas a finales de 1914, está cayendo en picado hacia cero. El cambio a monedas digitales de bancos centrales (CBDC) podría haberles salvado, pero Schwab y compañía han perdido demasiada confianza como para lograrlo. La gente rechazará las CBDC y las organizaciones que las promueven, y los estados morirán por sus heridas autoinfligidas.

Como dijo el autor de Newsweek Aubrey Strobel, «los CBDC son un lobo con piel de cordero, que coopta el atractivo de Bitcoin mientras socava cada uno de sus principios subyacentes.»

Seguiremos montados en el superjet exponencial, con mucha menos interferencia violenta (gubernamental).

La paradoja de Fermi

Sin embargo, el avance tecnológico sigue teniendo un efecto escalofriante si tenemos en cuenta el lugar que ocupa la Tierra en el universo. Es probable que los humanos no sean los únicos que impulsan la tecnología.

Si esto es cierto, ¿por qué no hemos tenido noticias de ninguna otra civilización (una pregunta planteada por el físico Enrico Fermi en 1950)? Seguro que en algún planeta de algún lugar hay civilizaciones mucho más avanzadas que cualquiera de la Tierra, y no sólo por unas décadas. Y no es que la búsqueda de inteligencia extraterrestre haya carecido de apoyo, monetario o de otro tipo, como deja claro la larga historia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Kurzweil supone: «La mayoría de los que van por delante de nosotros nos llevarían millones, si no miles de millones, de años de ventaja. . . . Los cielos deberían arder con transmisiones inteligentes. Sin embargo, los cielos están tranquilos».

¿Significa el silencio que en algún momento la vida inteligente se autodestruye? Él cree que no. Con tantas civilizaciones posibles, «no es creíble creer que cada una de ellas se autodestruyó».

Si Kurzweil tiene razón, entonces al menos una civilización ha conseguido vivir sin que la coerción sea un elemento central de su existencia, a diferencia de los Estados de la Tierra, donde es su característica definitoria. Como Ludwig von Mises dejó claro en Omnipotent Government: El Surgimiento del Estado Total y la Guerra Total, «El complejo total de las reglas según las cuales los que están al timón [del Estado] emplean la compulsión y la coerción se llama ley. Sin embargo, el rasgo característico del Estado no son estas normas, como tales, sino la aplicación o la amenaza de la violencia».

No es de extrañar, pues, que con los Estados agonizando, mucha gente vea el planeta Tierra acercándose a algún tipo de desastre existencial. Sin embargo, como argumenta Steven Pinker en su libro The Better Angels of Our Nature (Los mejores ángeles de nuestra naturaleza), el mundo es hoy menos violento que nunca. «A lo largo del tiempo y del espacio, las sociedades más pacíficas… tienden a ser más ricas, más sanas, mejor educadas, mejor gobernadas, más respetuosas con sus mujeres y más proclives al comercio».

¿Cómo consiguieron estas sociedades ser más pacíficas? De varias maneras. Entre los factores clave se encuentran

la Edad de la Razón y la Ilustración europea de los siglos XVII y XVIII. [En estas sociedades se produjeron los primeros movimientos organizados para abolir formas de violencia sancionadas socialmente, como el despotismo, la esclavitud, los duelos, la tortura judicial, los asesinatos supersticiosos, los castigos sádicos y la crueldad con los animales, junto con los primeros brotes de pacifismo sistemático. [énfasis mío]

Como hemos visto, los Estados occidentales han desechado agresivamente su pasado ilustrado, ya que es anatema para su agenda de un solo mundo. Los pueblos que se resisten a este movimiento en nombre de la libertad han explotado el poder del exponencial tecnológico para contrarrestar su ofensiva, mientras los Estados y sus aliados del sector privado luchan por silenciarlos.

Conclusión

Los Estados son violencia incorporada. Son una violación existencial del axioma de no agresión. Sin sus insignias y armas, los Estados no amenazarían con la destrucción global. En contra de la opinión popular, no los necesitamos.

Deja que eso se hunda: Los Estados no tienen cabida en una sociedad civilizada. La buena noticia es que, a pesar de sus grandiosas proclamaciones, están en las últimas, a punto de desaparecer. Que se vayan.

¿Se autodestruirá la humanidad y se convertirá en un planeta muerto? Sólo si permitimos que los Estados nos controlen. El libre mercado, con sus incentivos incorporados, gobernará nuestras vidas a medida que el desarrollo tecnológico siga potenciándonos.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

George Ford es un ex programador de mainframes y PC, instructor de tecnología y autor de ocho libros.