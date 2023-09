Un nuevo descubrimiento de litio la semana pasada dio lugar a una avalancha de titulares que calificaban el hallazgo como uno de los mayores yacimientos de litio de la historia. El descubrimiento se produce en medio del temor a que el cambio hacia los vehículos eléctricos agote demasiado el suministro mundial de litio, un componente importante de las baterías.

El temor a la disponibilidad de litio es sólo la última predicción catastrofista sobre el acceso de la humanidad a los recursos. A lo largo del siglo XX, los expertos predijeron que nos quedaríamos sin alimentos, tierra y petróleo, entre otras cosas. Veamos, por ejemplo, la historia de las predicciones sobre el “pico del petróleo” en Estados Unidos.

Como muestra la línea de tiempo anterior, llevamos 84 años con nuestros últimos 13 años de petróleo.

¿Por qué las predicciones sobre la disponibilidad de recursos son tan pesimistas? Para saber por qué, tenemos que recurrir a uno de mis economistas favoritos: Julian Simon.

A lo largo de tu vida, probablemente habrás oído decir que “nos estamos quedando sin” un determinado recurso. De hecho, a veces los expertos incluso se atreven a hacer predicciones sobre el número concreto de años que nos quedan antes de que se nos acabe. ¿De dónde procede esta información?

Pues bien, las previsiones técnicas sobre la disponibilidad de recursos se basan en dos factores: la cantidad de un recurso disponible y el ritmo de consumo.

Por ejemplo, si una comunidad sólo dispone de 100 galones de petróleo y utiliza 10 galones al día en sus coches, el petróleo sólo durará 10 días.

En el libro del difunto Julian Simon, The Ultimate Resource 2, destaca que este enfoque es fundamentalmente erróneo. El problema es que los expertos no tienen acceso ni a la cantidad física de un recurso disponible ni al ritmo futuro de consumo de recursos.

Para suplir esta carencia, las previsiones técnicas utilizan los datos disponibles. El problema es que esos datos siempre subestiman la disponibilidad de recursos.

Uno de esos datos que se utilizan para calcular la cantidad de recursos disponibles son las reservas conocidas. Es decir, la cantidad de un recurso que sabemos que existe. El problema de esto se puede ver considerando los incentivos.

Una parte importante de las reservas conocidas son descubiertas por empresas privadas que buscan más de un recurso escaso. Si eres una empresa minera de litio con 10 años de suministro a mano, no hay necesidad de buscar más. Las empresas sólo gastarán en buscar nuevos yacimientos mientras los beneficios del descubrimiento sean mayores que los costes.

Sin embargo, cuando las reservas empiezan a escasear, los precios de las materias primas suben. Cuando sube el precio de un recurso, aumentan los beneficios de descubrir más. En consecuencia, las empresas empezarán a buscar nuevas reservas cuando empiecen a agotarse.

En la práctica, esto significa que las estimaciones sobre la disponibilidad de recursos siempre parecerán estar apenas por delante de las necesidades de consumo a corto plazo. Como las empresas sólo buscan más recursos cuando las reservas conocidas empiezan a agotarse, siempre parecerá que las reservas conocidas se están agotando, aunque es probable que las reservas totales (conocidas + desconocidas) no lo estén.

El otro factor, la tasa de consumo, presenta un problema similar. A medida que los recursos escasean, los precios suben, lo que obliga a los consumidores a economizar. Por ejemplo, cuando la gasolina es más cara, la gente compra menos gasolina. Cuando los consumidores reducen el consumo de recursos como la gasolina, intentan encontrar bienes sustitutivos. Alguien puede optar por ir al trabajo en bicicleta o dedicar por fin tiempo a descubrir las vías de transporte público.

Mientras tanto, las empresas intentan innovar y crear nuevos productos que resuelvan los problemas de los consumidores. Estas innovaciones suelen sustituir el deseo original del recurso cada vez más escaso. Por ejemplo, el Zoom, en muchos casos, ha sustituido al uso de la gasolina.

Así pues, a medida que se agote un determinado recurso, cabe esperar que los consumidores lo consuman menos. Por ello, las previsiones técnicas siempre supondrán que los consumidores sobre-consumirán más de lo que realmente consumen.

Así que los grandes descubrimientos de litio no deberían sorprender. A medida que aumente la demanda, espero que sigan aumentando las reservas conocidas. E incluso cuando las reservas de litio empiecen a disminuir, el afán de lucro reforzado por el aumento de los precios impulsará a las empresas interesadas a crear nuevos sustitutos inteligentes. Concluiré con la brillante ilustración de Simon sobre esta tendencia.

“La respuesta de la gente a la larga tendencia a la baja de los precios de las materias primas se parece a menudo a esta parodia: Miramos una cuba de agua y marcamos su nivel. Afirmamos que la cantidad de agua en la bañera es ‘finita’. Luego observamos a la gente que saca agua de la bañera y se la lleva en cubos.

Sin embargo, cuando volvemos a examinar la bañera, nos damos cuenta de que el nivel del agua es más alto (lo que equivale a que el precio es más bajo) que antes. Creemos que nadie tiene motivos para echar agua en la bañera (como nadie echa petróleo en un pozo petrolífero), así que pensamos que se ha producido algún accidente peculiar que no es probable que se repita. Pero cada vez que volvemos, el nivel del agua en la bañera es más alto que antes, y el agua se vende a un precio cada vez más barato (como el petróleo). Sin embargo, nos limitamos a repetir una y otra vez que la cantidad de agua debe ser finita y no puede seguir aumentando, y no hay más que hablar.

¿No llegaría una persona prudente, tras una larga serie de subidas del nivel del agua, a la conclusión de que tal vez el proceso pueda continuar y que, por tanto, tiene sentido buscar una explicación razonable? ¿No comprobaría una persona sensata si hay tuberías de entrada a la bañera? ¿O si alguien ha desarrollado un proceso para producir agua? ¿Si la gente utiliza menos agua que antes? ¿Si la gente está reabasteciendo la bañera con agua reciclada? Tiene sentido buscar la causa de este aparente milagro, en lugar de aferrarse a una simplista teoría de recursos fijos y afirmar que no puede continuar”.