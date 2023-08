Parece una tontería decirlo, pero los juegos de mesa no son la vida real. Jugar unas cuantas rondas de Operación no te convierte en cirujano. Al contrario que en Battleship, los acorazados del mundo real no se quedan quietos en una cuadrícula de diez por diez.

Del mismo modo, Monopoly no se correlaciona con el «capitalismo de libre mercado», a pesar de las afirmaciones anticapitalistas como este tuit con más de un millón de visitas:

There’s literally a children’s board game that demonstrates that “free-market capitalism” always leads to one person controlling everything. — Nina Turner (@ninaturner) July 26, 2023

La estrategia retórica es obvia: los anticapitalistas quieren que la gente asocie el capitalismo con el Monopoly, el juego que da lugar a una desigualdad extrema de la riqueza, ya que los jugadores se arruinan unos a otros mediante intercambios de suma cero y a menudo acaba con los miembros de la familia huyendo. Sólo un magnate inmobiliario sale vencedor tras engullir el dinero y las propiedades de los demás jugadores.

Y, sin embargo, hay muchas diferencias entre el Monopoly y el funcionamiento de los mercados del mundo real, muchas de las cuales ya han sido documentadas en Mises Wire. Ben Powell, del Free Market Institute, señala que el Monopoly carece de muchas características fundamentales de las economías reales, como la elección del consumidor y el intercambio voluntario y mutuamente beneficioso. En todo caso, la mecánica del Monopoly se parece más a la de la intervención gubernamental, la banca central y la planificación central.

El juego de mesa Monopoly está tan divorciado de los mercados del mundo real que me atrevería a sugerir que las similitudes son meramente superficiales. Hay una «envoltura inmobiliaria» alrededor de la mecánica del juego que podría sustituirse fácilmente por una envoltura de un tema diferente. De hecho, he jugado a un juego, llamado Tiny Epic Galaxies, que es como el Monopoly pero con temática de ciencia ficción. En lugar de adquirir bienes inmuebles, los jugadores exploran el espacio y reclaman planetas aterrizando en ellos con naves espaciales. En lugar de dinero, los recursos son la energía y la cultura. En lugar de ir a la cárcel, puedes ser expulsado de un planeta que estabas intentando conquistar y enviado de vuelta a tu galaxia de origen.

No obstante, consideremos la sugerencia de Nina Turner de que el capitalismo siempre conduce a que una persona lo controle todo, igual que una persona gana el juego de mesa Monopoly. ¿Tienden los mercados a la desigualdad extrema de ingresos y riqueza?

La desigualdad es una característica inherente a las economías de mercado. Las personas tienen diferentes habilidades, diferentes valores, diferentes anticipaciones de las condiciones futuras del mercado y diferentes dotaciones. Estas diferencias significan que siempre habrá diferencias entre los ingresos y la riqueza de los individuos. Además, cada intercambio consiste en que una persona entrega dinero y otra gana el dinero gastado, por lo que la igualdad perfecta de ingresos es imposible.

Pero el alcance de la desigualdad tiene sus límites. Ludwig von Mises subrayó la importancia de la ley ricardiana de asociación, que demuestra que, debido a las diferencias individuales de productividad, todo el mundo tiene un puesto en la división del trabajo como productor eficiente (de bajo coste de oportunidad) de algo. Es la conclusión más digna de una tarjeta Hallmark en economía: nadie se queda atrás.

Otro factor limitante de la desigualdad es el hecho de que los bienes de capital multiplican la productividad del trabajo. Cuanto más ahorro y capital acumulamos, más productivos nos volvemos. Por ejemplo, consideremos la diferencia de productividad agrícola con y sin tractores. Las herramientas y equipos producidos en serie hacen posible que los trabajadores produzcan mucho más, una vez que aprenden a utilizarlos. Este aumento de la productividad se traduce en una mayor remuneración.

Por último, las economías bien desarrolladas, especialmente en los últimos siglos, han producido abundancia de bienes de consumo. Aunque seguimos sujetos a la escasez, tenemos tanto que podemos dar libremente a los necesitados. El profesor Jörg Guido Hülsmann está trabajando en un libro que describe este fenómeno. El libro, titulado “Abundancia, generosidad y Estado”, explora cómo «sólo la economía capitalista sin trabas permite que florezca en la sociedad una caridad plena y sin trabas».

Entonces, ¿Qué explica la observación común de que la desigualdad económica actual es excesiva? La respuesta es que las intervenciones gubernamentales, y especialmente la persistente inflación monetaria de los bancos centrales, exacerban la desigualdad. El dinero nuevo entra en la economía en un punto determinado, lo que significa que quienes están cerca de la espita se benefician a expensas de quienes tienen ingresos fijos o deben pagar precios más altos antes de que aumenten sus ingresos. Este fenómeno se denomina efecto Cantillon.

El Dr. Karl-Friedrich Israel, en su reciente conferencia de la Universidad Mises, «Banca central e inflación», esbozó cuatro de estos «canales de redistribución»:

Del sector privado al sector público (de hecho, esta es la razón por la que los gobiernos inflan). De pobres a ricos. De obreros a capitalistas. De los jóvenes a los mayores.

Kay a los mecanismos por los que se canaliza la riqueza el hecho de que los precios de los activos suben debido a la inflación, lo que significa que los que poseen activos se convierten en los «ganadores» y los que no han acumulado activos «pierden» el juego del efecto Cantillon.

Si nos fijamos en el Monopoly, vemos un juego igualmente amañado. El juego está estructurado de tal forma que tiende a que un jugador domine a los demás, y el resultado se basa más en la suerte que en ninguna habilidad concreta, especialmente no en el tipo de habilidades que harían de uno un empresario de éxito en un mercado libre.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

Jonathan Newman es miembro del Instituto Mises. Ha impartido cursos de Macroeconomía y Economía Cuantitativa.