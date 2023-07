Las palabras importan y las definiciones a menudo se vuelven imprecisas y «escurridizas». Existe una evolución natural del lenguaje en la que las palabras cambian gradualmente con el tiempo, pero a menudo se pierde un significado clave y ya no queda una sola palabra para describir un concepto. Este ha sido el caso de la palabra común «inflación».

En los últimos años he elaborado una lista de citas sobre la definición exacta de inflación (y siempre estoy buscando más citas). Lo que inspiró esta lista fue el reconocimiento de que lo que la mayoría de la gente entiende y entiende por la palabra «inflación» es la inflación de los precios: el aumento de los precios al consumo. Pero esto no es inflación; es una consecuencia de la inflación. De hecho, un antiguo compañero de trabajo y amigo me preguntó durante la época del gasto covacha masivo del gobierno: «¿Dónde está la inflación?», a lo que respondí: «Ya ha ocurrido». Tenemos que volver a la verdadera definición de inflación. De lo contrario, se oscurece la responsabilidad del gobierno y del banco central.

Aunque ha habido cierto debate dentro de la escuela austriaca, incluso distinguiendo entre las posturas de Ludwig von Mises y Murray Rothbard, la inflación es, en términos generales, el aumento artificial del dinero y el crédito (es decir, «imprimir dinero»). Este acto puede ser perpetrado por el banco central o por bancos que operan con reservas fraccionarias (normalmente con permiso legal concedido por el gobierno antes que por el banco central). Mises escribió sobre el impacto negativo de este cambio de definición en su ensayo «Inflación y control de precios»:

El término inflación se utiliza con una nueva connotación. Lo que hoy se llama inflación no es la inflación, es decir, el aumento de la cantidad de dinero y de los sustitutos del dinero, sino la subida general de los precios de los productos básicos y de los salarios, que es la consecuencia inevitable de la inflación. Esta innovación semántica no es en absoluto inocua.

Mises volvió a referirse a las consecuencias de tal definición en “«Human Action»”:

La revolución semántica que es uno de los rasgos característicos de nuestros días ha cambiado también la connotación tradicional de los términos inflación y deflación. Lo que muchos llaman hoy inflación o deflación ya no es el gran aumento o disminución de la oferta de dinero, sino sus consecuencias inexorables, la tendencia general al alza o a la baja de los precios de los productos básicos y de los salarios. Esta innovación no es en absoluto inocua. Desempeña un papel importante en el fomento de las tendencias populares hacia el inflacionismo.

Mises continuó:

Ya no existe ningún término que signifique lo que antes significaba la inflación. Es imposible luchar contra una política que no se puede nombrar. Los estadistas y escritores ya no tienen la oportunidad de recurrir a una terminología aceptada y comprendida por el público cuando quieren cuestionar la conveniencia de emitir enormes cantidades de dinero adicional. Cada vez que quieren referirse a esta política deben entrar en un análisis y una descripción detallados de la misma, con todos sus pormenores y minuciosos relatos, y deben repetir este molesto procedimiento en cada frase en la que tratan el tema. Como esta política no tiene nombre, se entiende por sí misma y se convierte en un hecho. Continúa exuberantemente.

Asimismo, Henry Hazlitt coincidió con Mises y escribió un breve ensayo que no es tan conocido como debería: «La inflación en una página». En este magistral resumen, Hazlitt explica:

La inflación es un aumento de la cantidad de dinero y de crédito. Su principal consecuencia es la subida de los precios. Por lo tanto, la inflación —si utilizamos mal el término para referirnos a la subida de precios en sí misma— está causada únicamente por la impresión de más dinero. De ello son enteramente responsables las políticas monetarias del gobierno.

La definición de inflación de Rothbard difiere ligeramente de la de Mises y podría decirse que es un poco más precisa, pero con el mismo espíritu. En un reciente artículo publicado en el Quarterly Journal of Austrian Economics, «¿Qué es la inflación? Clarifying and Justifying Rothbard’s Definition», Kristoffer Hansen y Jonathan Newman aclaran y están de acuerdo con la definición de inflación de Rothbard, señalando que Mises definió la inflación como el aumento de la oferta monetaria no compensado por un aumento de la demanda de dinero, pero Rothbard la definió como la emisión de «pseudo recibos de depósito» o la emisión de dinero por encima de las existencias de especies (por ejemplo, oro). Rothbard describió la inflación de la siguiente manera:

El proceso de emisión de pseudo recibos de almacén o, más exactamente, el proceso de emisión de dinero más allá de cualquier aumento de las existencias de especies, puede llamarse inflación [cursiva original]. . . . El beneficio es prácticamente gratuito, porque, mientras todas las demás personas deben vender bienes y servicios y comprar o extraer oro, el gobierno o los bancos comerciales están literalmente creando dinero de la nada. No tienen que comprarlo. Cualquier beneficio derivado del uso de este dinero mágico es una clara ganancia para los emisores.

En La Era Progresista, Rothbard explicó más:

Los términos «inflación» e «inflacionista» se utilizan a lo largo de este artículo según su definición original —una expansión de la oferta monetaria— y no en el sentido popular actual de subida de precios. El primer significado es preciso y esclarecedor; el segundo es confuso porque los precios son fenómenos complejos con diversas causas, que operan tanto desde el lado de la demanda como desde el de la oferta. Sólo enturbia la cuestión llamar «inflacionista» a toda subida de precios por el lado de la oferta (digamos, debida a una plaga del café o a un cártel de la OPEP)».

Aunque Mises y Rothbard discrepaban sobre si la inflación debía incluir o excluir las nuevas entradas de oro, ambos estaban de acuerdo en que la inflación no es un aumento de los precios, sino un aumento de la oferta de dinero y crédito. También estaban de acuerdo en que las consecuencias de la inflación son (a menudo) el aumento asimétrico de los precios y los ciclos económicos.

Si la definición era tan sencilla e indiscutible, ¿por qué cambió el significado de inflación?

La respuesta puede encontrarse en la disputa ideológica y política entre la escuela monetaria británica y la escuela bancaria británica (y sus homólogos americanos). La escuela monetaria, que favorecía en mayor medida el dinero duro, triunfó al principio y tuvo la oportunidad de aplicar sus recetas políticas con el Banco de Inglaterra. En aquel momento, se aceptó su definición de inflación. Como explica el Dr. Joseph Salerno en su libro Money, Sound and Unsound, «El término ‘inflación’ se utilizaba ahora estrictamente para denotar un aumento de la oferta de dinero que consistía en la creación de moneda y depósitos bancarios no respaldados por oro».

Desgraciadamente, a diferencia de sus homólogos americanos, los defensores de la escuela monetaria británica, a pesar de su acertada definición de la inflación, no consideraron los depósitos a la vista como parte de la oferta monetaria. Por esta razón, sus políticas, tal como se adoptaron en Gran Bretaña, no consiguieron evitar ni la inflación de los precios ni el ciclo económico, y la escuela monetaria cayó en el descrédito. La inflación se redefiniría ahora sutilmente como «una oferta de medios circulantes superior a las necesidades comerciales».

Con el tiempo, la definición se distorsionaría aún más. Por ejemplo, aunque parezca técnicamente correcta, la definición de Milton Friedman contiene varios presupuestos erróneos: «[La inflación] es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Es siempre y en todas partes el resultado de demasiado dinero, de un aumento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción».

Friedman tiene razón al afirmar que la inflación es siempre un fenómeno monetario; sin embargo, los monetaristas tienen definiciones diferentes de «dinero» y «oferta monetaria», y los monetaristas consideran el dinero como un instrumento político que se ajusta mediante la inflación. Por último, la revolución keynesiana a partir de 1936 seguiría cambiando la definición de inflación para significar un aumento general del llamado nivel de precios. Salerno escribe:

Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los términos «inflación» y «deflación» se utilizaban en el discurso académico o en el habla cotidiana, generalmente significaban un aumento o una disminución del stock de dinero, respectivamente. La subida general de los precios se consideraba una de las consecuencias de la inflación de la masa monetaria; del mismo modo, la bajada general de los precios se consideraba una consecuencia de la deflación de la masa monetaria. Sin embargo, bajo la influencia de la revolución keynesiana de mediados de los años 30, el significado de estos términos empezó a cambiar radicalmente. En la década de 1950, la definición de la inflación como un aumento general de los precios y de la deflación como una caída general de los precios se afianzó firmemente en los escritos académicos y en el discurso popular.

Como dijo Mises, no podemos luchar contra una política que no podemos nombrar. Ya es hora de que aclaremos y apliquemos la verdadera definición de inflación. Si podemos convencer a la gente de que inflación significa «imprimir dinero» artificialmente y luego explicar las consecuencias, esto les ayudará a entender lo que el gobierno ha hecho con nuestro dinero.

Este artículo fue publicado originalmente en el Instituto Mises.

Joshua Mawhorter es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Estatal de California en Bakersfield y tiene un máster en Ciencias Políticas por la Universidad Southern New Hampshire.