Las espeluznantes operaciones de la banda criminal venezolana transnacional Tren de Aragua no son parte de una novela de terror ni de una película de acción. Parece, pero no. Su crueldad es real. Hay videos, fotografías y audios colectados por las policías en la región que confirman cómo extorsionan, trafican drogan, explotan sexualmente a migrantes, secuestran, mutilan y hasta asesinan a sus víctimas en los países donde se instalan si no reciben el pago que demandan. Sin embargo, nada tiene crédito para el canciller chavista, Yvan Gil, quien cree que el actuar de la organización es sólo “ficción”.

En una reunión con el ministro de Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo en Cúcuta, el canciller de Nicolás Maduro aseguró que “el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el Cartel de los Soles, que se demostró que no existe, que jamás ha existido”.

Según el alto funcionario de la dictadura chavista “como siempre quieren hablar mal de Venezuela, han inventado que ahora hay una organización de Venezuela llamada Tren de Aragua que afecta al mundo (…) Ridículamente aparecen videos de gente que dice ‘somos del Tren de Aragua’, con acento peruano y chileno”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por el gobierno de Chile, que tachó como un “insulto” y calificó como inaceptables semejantes palabras. Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá salió al paso a decir que Venezuela “dice ser un país bolivariano” mientras “Chile, Perú, Ecuador, Colombia y otros pueblos latinoamericanos sufren fuertemente el flagelo de esta banda criminal”.

Vergonzoso que 🇨🇴 se preste para ser observador de las “elecciones” en Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro es casi el único en salir en el tarjeton. Y le dicen en la cara del canciller Murillo que el tren de Aragua es una “ficción” y solo sonríe🤦🏻‍♂️. #ElFuturoEs https://t.co/GXqb570oQA pic.twitter.com/VqrxEBB4lM — Cambio Radical (@PCambioRadical) April 9, 2024

Realidad contra cinismo

La realidad desarma el cinismo del canciller chavista. Aunque intenta negar la propagación de la banda criminal que nació entre las celdas del Penitenciario de Tocorón, ubicado en el estado Aragua, hace 15 años, hoy abundan las evidencias de sus tentáculos en Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador y Chile.

Los seis países tienen identificado a Carlos González Vaca apodado ‘Estrella’ como líder internacional. Desde su arribo a Chile en 2017 coordinó un sinfín de delitos, entre ellos, el secuestro y tortura del colombiano ‘Papi-papi’ por una deuda. Hace año y medio está detenido en suelo austral junto al sicario Hernán Landaeta conocido como ‘Satanás’, quien mantenía dos notificaciones rojas de la Interpol por homicidios en Venezuela y Perú.

La Corte Suprema revocó en un fallo unánime la solicitud de su extradición inmediata para que enfrente al Juzgado de Garantía de Pozo Almonte por los delitos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, robo con intimidación, secuestro con homicidio, usurpación de identidad, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones y trata de personas con fines de explotación sexual.

Gil es el único incrédulo o eso aparenta. Al canciller chavista le conviene insistir en su versión, especialmente cuando el Ministerio Público de Chile sostiene que esta organización lideró el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda en Santiago. Al respecto, el fiscal a cargo de la causa, Héctor Barros, confirmó el vínculo con el crimen del exteniente de 32 años, quien fue asesinado por asfixia mecánica posicional y sin impactos de bala.

Para seguir indagando el suceso, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, citó con carácter reservado a Josmarghy Castillo, viuda de Ronald Ojeda, así lo confirmó el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a la familia.

Estructura sin fin

Informes de la Fiscalía de Tarapacá revelan que la estructura del Tren de Aragua en Chile es extensa, tras identificar una cúpula de 11 miembros. En ella figura Juan Carlos Blanco Berroterán como el encargado del traslado de los migrantes, de coordinar los viajes y cobrar “vacunas” a transportistas. Mientras tanto, Joel Henrique Castillo lideraba la logística en complicidad con Joblimer Vásquez Santana, alias ‘Titi’, y Carlos Mendoza Gómez, alias ‘Bam Bam’ junto a Erika Villca

En conjunto, funcionan como una empresa propietaria de buses, con fachada de sociedad y nombre social. Sobre la banda hay indicios claros. La célula que se formó en Colombia se extendió a Ecuador después de los 56 casos que la Fiscalía neogranadina atribuirle ilícitos en el Norte del Santander y Arauca, en la frontera con Venezuela; Nariño, en el límite con Ecuador; y en Bogotá.

Después surgió la célula de Perú, que ahora opera en la Región de Arica, en el extremo norte de Chile: Los Gallegos. ¿Por qué migraron? De acuerdo con Ojo Público, la Policía de Perú capturó al menos a 219 de sus miembros en Lima Metropolitana, Callao, La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Ica, Cusco, Tacna. El 83,5 % de estas detenciones (183) se produjeron en 2023.

La persecución inicial no tuvo éxito en detener su expansión. Lo que comenzó con 26 miembros operando en Chile, ahora ha crecido a 350, con 123 de ellos ya tras las rejas. A pesar de ello, aún no se ha realizado un registro completo de las víctimas del Tren de Aragua en la región. Sin embargo, los expedientes revelan testimonios consistentes de mujeres y migrantes que han experimentado violencia extrema mientras intentaban cruzar la frontera hacia Chile, distribuir drogas y participar en el comercio sexual, pagando una tarifa a los representantes del grupo.