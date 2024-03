Solo era cuestión de tiempo para que el Tren de Aragua, la megabanda venezolana que se ha expandido por varios países de América Latina, llegara también a Estados Unidos. Con sus redes de explotación sexual, narcotráfico y asesinatos sembró el terror en la región para finalmente aprovechar la débil política migratoria del gobierno de Joe Biden para entrar a territorio estadounidense.

Ante la rápida proliferación, las autoridades detectaron el método para identificar en EE. UU. a los miembros del Tren de Aragua. Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) describe entre las características principales a hombres en el rango de edad de 18 a 25 años, vestidos “con ropa urbana de alta gama” que puede ser alusiva a equipos deportivos profesionales de Estados Unidos, especialmente “camisetas de baloncesto de los Chicago Bulls” y calzado deportivo marca Jordan.

Pero así como ocurre con los miembros de las Mara Salvatrucha, los tatuajes también delatan a los integrantes del Tren de Aragua. En una imagen del DHS, difundida por la periodista de frontera Ali Bradley, se ven estrellas, coronas, armas, símbolos de básquet y hasta las frases “real hasta la muerte” o “hijos de Dios”. Lo cierto es que las autoridades fronterizas tratan de buscar cualquier señal ante la sospecha de que miembros de esta megabanda siguen entrando a EE. UU. Y es que los hechos violentos registrados en estados como Nueva York se salieron de las manos de las autoridades de las ciudades que se han conocido como “santuarios de migrantes”.

NEW: DHS sources confirm that CBP's Chicago field office was given information on how to spot the Tren De Aragua gang members—This gang is the one the Ibarra brothers are affiliated with.

In the memo, DHS details who the gang is and where they are located: “Tren de Aragua (TdA)… pic.twitter.com/VdJqtElIjH

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) March 14, 2024