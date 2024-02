El secuestro del teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas venezolanas, Ronald Ojeda, en Santiago de Chile por posibles militares del régimen chavista no cae de sorpresa en el Ejército austral. Un informe interno de la institución castrense advirtió la presencia de uniformados bolivarianos en el país.

“Sí hay un informe del área de inteligencia del Ejército chileno que advertía la presencia de militares o exmilitares venezolanos en Chile, que no era cualquier militar, sino tenían que ver con las áreas más sensibles de la inteligencia venezolana y que habrían ingresado a nuestro país ya hace algunos meses”, reveló Néstor Aburto, director de contenidos de la cadena Radio BíoBío.

Las operaciones de la inteligencia chavista en Chile no serían un hecho aislado. En el país hay sospechas de la presencia de adeptos a la organización terrorista Hezbollah, así como del funcionamiento de un cuartel policial de China en Viña del Mar, desde el cual el régimen de Xi Jinping comete espionaje, sabotaje y repatriaciones.

Fronteras en orfandad

“Cuando no hay fronteras seguras, puede ingresar cualquiera y puede salir cualquiera”, sostiene el exjefe del Estado Mayor del Ejército de la nación austral, John Griffiths Spielman, quien respecto al rapto de Ojeda sostiene que “no es complejo sacarlo hacia Bolivia y allá, subirlo a un avión y llevarlo a Caracas rápidamente”.

La maniobra sería sin complejidad, porque afirma que “Chile no tiene sistema de inteligencia”. Frente a ello, advierte que “mientras Chile no adopte y no se piense en serio construir una arquitectura de seguridad, vamos a seguir teniendo problemas como estos y mil cosas más”.

Y los hay. Toda la información confidencial que compartió el Estado Mayor Conjunto (EMCO) de Chile, un órgano asesor del Ministerio de la Defensa compuesto por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, entre febrero de 2019 y mayo de 2022, perdió su carácter reservado tras el hackeo a su dirección electrónica. Este incidente resultó en la filtración de alrededor de 400.000 correos de la institución durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Minutas, informes y documentos militares de inteligencias condensados en 350 gigabyte de datos salieron a la luz.

Caracas, inerte ante acusaciones de secuestro

La vinculación de Miraflores con el secuestro es intrascendental para la cúpula del régimen. Caracas está inerte. No hay ni una pisca de interés por presentar alguna coartada o justificación, ante las sospechas que tiene Chile de Maduro en la captura de Ojeda.

Tampoco lo necesitan. La dictadura chavista arribó a su aniversario 25 “en gran salud, encaminada a reafirmar su control del país con elecciones de mentira y un nutrido prontuario: una emergencia humanitaria y una crisis migratoria”, asegura la analista internacional Paz Zárate, en ExAnte.

El costo diplomático y legal del abuso también dejó de importar. De hecho, Maduro expulsó hace una semana a los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para la decisión, argumentó que la agencia de la ONU es en una herramienta para que “golpistas y terroristas” conspiren en su contra. Sin embargo, no proporcionó ninguna evidencia concreta para sustentar sus afirmaciones.

De esa forma, el chavismo se libera de la presión que ejercían los 13 funcionarios que monitoreaban, a través de 18 sedes, las condiciones políticas y carcelarias del país con el fin de emitir informes al respecto sobre las actuaciones de sus servicios secretos en ambos contextos.

Sin inteligencia para actuar

Maduro avanza sin freno y lo sabe. Hace tan sólo dos meses anexó por decreto dos tercios del territorio de su vecino Guyana, tras descubrirse valiosos yacimientos petroleros. Si bien el hecho representa un escandaloso asalto a la soberanía territorial, pocos cuestionamientos surgieron.

Boric es uno de los primeros llamados a replantearse su posición con Maduro. Seguir abogando por el levantamiento de las sanciones a Venezuela parece contradictorio con el caso de Ojeda sobre la mesa.

Pretender trabajar con Caracas para aclarar lo sucedido, tal como anunció la vocera de gobierno de Boric, Camila Vallejo, es una medida “cándida”, así lo señala el diputado, Johannes Kaiser en su cuenta de X.

A ver si entiendo. Sospechamos que el gobierno venezolano está involucrado en un secuestro en territorio nacional y nuestro gobierno nos informa candidamente, que trabaja con el gobierno sospechoso de mandar cometer ese delito? Puede @camila_vallejo dejar de insultar la… https://t.co/LNdKUXwStf — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) February 23, 2024

